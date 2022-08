Ante las acusaciones de Ezra Miller con la ley y sus múltiples polémicas, se reporta que Warner Bros. está considerando tres opciones para el estreno de The Flash.

De acuerdo a The Hollywood Reporter , Warner Bros. esta considerando tres opciones para el estreno y futuro de The Flash, película protagonizada por Ezra Miller de 29 años de edad.

Según reporte THR, el peor escenario que estaría considerando no estrenar la película de The Flash, aunque esto no ha sido confirmado.

Sin embargo, Warner Bros. Discovery tiene otras dos opciones para el futuro de The Flash y su estreno para el 2023.

Ezra Miller buscaría ayuda y dar una entrevista para disculparse para poder estar en las promociones de The Flash

Un nuevo reporte ha revelado que, ante los problemas con los que cuenta Ezra Miller y ante la llegada de The Flash, Warner Bros estaría considerando tres posibles escenarios.

La primera de las opciones que Warner está considerando para poder estrenar sin problemas The Flash, es que Ezra Miller busque ayuda profesional y posteriormente de una entrevista para explicar su comportamiento.

Esto permitiría al actor Ezra Miller formar parte de la promoción de la película, aunque de manera limitada según reportan.

Esta opción aparente de Warner permitiría que The Flash se estrene como se tiene planeado y llegue a los cines sin problema alguno.

La segunda opción que Warner estaría considerando antes de cancelar por completo la película de The Flash, es que si incluso Ezra Miller no busca ayuda ni se disculpa, es que The Flash se estrene pero sin promocionarse.

Es decir que el marketing se reduciría drásticamente para un estreno tan grande como el que se espera sea The Flash con Ezra Miller.

Finalmente y la opción menos viable, sería la cancelación de The Flash, algo que a Warner no le convendría tras invertir poco más de 200 millones de dólares (3 mil 988 millones 378 pesos).

Ezra Miller como Barry Allen 'The Flash' (Warner Bros)

¿Otro actor podría sustituir a Ezra Miller?

Los escándalos y problemas legales del actor Ezra Miller, han hecho que los fans se pregunten por el futuro del DCEU y el estreno de la película de The Flash.

Y es que nuevos reportes han indicado que Warner Bros. estaría considerando tres opciones:

Una entrevista de Ezra Miller donde se disculpe y tome terapia; además de promociones limitadas para The Flash

Cero participación de Ezra Miller en las promociones de The Flash

Cancelación de la película de The Flash

Asimismo, han surgido rumores e incluso peticiones para que un nuevo actor sustituya a Ezra Miller como Barry Allen en futuros proyectos del DCEU, aunque esto no se ha confirmado.

Muchos seguidores pedían a Grant Gustin como The Flash, actor quien interpreta a la versión de Barry Allen en la serie de CW o a Elliot Page; de cualquier manera, Warner no ha dado declaraciones oficiales.

Aunque eso si, cuando se anunció la fusión de Discovery y HBO Max, se aseguró que se mantendría en pie el estreno de The Flash.

Pero, las nuevas acusaciones en contra de Ezra Miller podrían cambiar el panorama para Warner Bros y el futuro de The Flash.