Los problemas siguen para Ezra Miller; autoridades de la corte tribal de Standing Rock Sioux han declarado que el actor se encuentra desaparecido, pues no han podido localizarlo para iniciar el proceso legal en su contra.

Ezra Miller fue acusado ante dicha corte recientemente de darle alcohol y drogas a Tokata Iron Eyes, cuando ella era aún menor de edad; sin embargo, el alegato no ha podido avanzar.

Esto debido a que se desconoce el paradero de Ezra Miller, por ello la corte no ha podido entregar la notificación oficial de la acusación en su contra, para que se presente al tribunal a dar su declaración.

Ezra Miller como Credence Barebone en 'Animales Fantásticos 3' (Courtesy of Warner Bros. Pictures / AP)

Chase Iron Eyes, padre de Tokata Iron Eyes y uno de los acusadores, señaló que no han podido ubicar a Ezra Miller en ningún lugar a tiempo, constantemente se está moviendo.

Señala que Ezra Miller estaría evitando la notificación, pues de no recibirla, no tendría ningún deber legal en atenderla, por lo que el caso quedaría en el limbo.

De ahí que tanto la corte tribal de Standing Rock Sioux, como Chase Iron Eyes, están trabajando para que la orden pueda llegar hasta el lugar donde se encuentre Ezra Miller.

¿Dónde está Ezra Miller?

El paradero de Ezra Miller estaría en el aire, pues el mismo actor ha desaparecido incluso de redes sociales tras toda la serie de escándalos por los que ha atravesado desde inicios de 2022.

Se sabía que Ezra Miller estaba en Hawái, primero de vacaciones, después debido a que las autoridades le ordenaron no salir de la isla por el proceso legal en su contra tras una serie de ataques a ciudadanos.

No obstante, a finales de mayo e inicios de junio de 2022, medios informaron que Ezra Miller regresaría a la parte continental de Estados Unidos, específicamente a Los Angeles, California.

Ezra Miller como Barry Allen 'The Flash' (Warner Bros)

Esto con el fin de atender algunas regrabraciones de ‘The Flash’, ordenadas por Warner Bros. y el staff de la película; aunque no se sabe si Ezra Miller llegó a la ciudad o no.

De hecho, parece que ni siquiera en Warner Bros. Discovery saben en dónde se encuentra Ezra Miller en estos momentos.

Estaremos al pendiente de lo que suceda con Ezra Miller, todo el aspecto legal que le rodea, así como sus proyectos en cine.

Con información de NME.