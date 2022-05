El productor musical Oliver Ignatius y el rapero Ghais Guevara acusan a la estrella de ‘The Flash’, Ezra Miller, de robar su música, situación por la que el actor podría enfrentar una demanda.

En un artículo para la revista The Rolling Stone, los músicos señalaron que se encontraban preparando un proyecto con Ezra Miller, quien tuvo una “rabieta agresiva” y lo echó a perder todo.

Ignatius y Guevara señalaron que Ezra Miller se enojó por una de las canciones que hablaba sobre una amiga que fue asesinada por su esposo:

“La canción le detonó por completo, lo que me asustó porque el feminismo básico es una línea realmente dura, si no estamos de acuerdo en que la violencia de un hombre contra una mujer no es algo de lo que valga la pena hablar, entonces no estamos de acuerdo en mucho”

Oliver Ignatius, productor musical