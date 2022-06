La polémica de Ezra Miller tras la acusación de darle alcohol y drogas a Tokata Iron Eyes, y su posterior desaparición, se sigue haciendo más grande, ahora con el actor burlándose de las autoridades.

En una última publicación en su cuenta de Instagram, Ezra Miller hizo referencia a la imposibilidad de las autoridades de localizarlo para entregarle los papeles de la corte tribal de Standing Rock Sioux.

Ezra Miller hizo saber a sus seguidores que no podía ser localizado porque “se encuentra en otro universo”, haciendo también referencia a su personaje y los poderes de Flash en su próxima película.

Mensaje de Ezra Miller (Ezra Miller)

Además de esto, Ezra Miller también compartió otras imágenes en tono de burla como que manda mensajes de “otra dimensión”, o que la gente le da “dolor de cabeza”.

Mensaje de Ezra Miller (Ezra Miller)

Mensaje de Ezra Miller (Ezra Miller)

Tras dejar estas publicaciones activas un tiempo, Ezra Miller borró su cuenta de Instagram para volver a desaparecer del ojo público, manteniendo su ubicación en secreto.

Si vas a Instagram, no encontrarás la cuenta de Ezra Miller en estos momentos; si bien existe una con el mismo nombre, todo indica que es falsa, debido a que tiene pocos seguidores y publicaciones.

¿Por qué Ezra Miller se oculta de las autoridades?

La razón por la que Ezra Miller está evadiendo a las autoridades, se debe a un vacío legal en la acusación que tiene por parte de los padres de Tokata Iron Eyes.

Si Ezra Miller no recibe los papeles de notificación sobre la acusación, no tienen ningún deber legal para presentarse en la corte tribal de Standing Rock Sioux; por lo que el proceso no puede empezar.

Asimismo no se le puede tomar como fugitivo (aún), debido a que el caso no ha dado inicio y los jueces no han determinado las responsabilidades de Ezra Miller en relación a la acusación.

Ezra Miller causó controversia al atacar a una fan (Lia Tobey / WENN.com / LTA / REUTERS)

Esto es contrario a lo sucedido con las anteriores aprensiones de Ezra Miller en Hawái, donde fue arrestado en el acto y ya tenía una responsabilidad legal.

Básicamente Ezra Miller se encuentra jugando con el sistema en estos momentos; por lo menos hasta que las autoridades se cansen del actor y lo declaren como evasor de la ley.

Si esto sucede, Ezra Miller puede ser denunciado por cualquier persona y aprendido por oficiales de todos los rangos en el territorio de Estados Unidos.

Con información de Comic Book.