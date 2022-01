Susan Quintana, exnovia de Alfredo Adame dice que la conducta violenta del actor es lo normal. Señaló que no es raro que el conductor se meta en problemas por pelearse en la calle.

Tras el escándalo de Alfredo Adame, Michelle Rubalcava conversó con su expareja Susan Quintana quien confesó que a ella le tocó vivir una experiencia similar cuando era novia del conductor.

Susan Quintana no es la única persona que ha explotado contra Alfredo Adame, pues Carlos Trejo también se burló del famoso por su pelea en la calle. Por lo que el conductor lo retó a una pelea.

El pasado 25 de enero se viralizó un video donde aparece Alfredo Adame peleándose con una pareja. De acuerdo con la mujer, el conductor no había querido pagar un golpe y por eso se desató la pelea.

Sin embargo, este tipo de situaciones no serían ajenas para Alfredo Adame, así lo reveló su expareja Susan Quintana quien incluso confesó que ella vivió una situación similar.

A través de su canal para YouTube, Michelle Rubalcava compartió un audio que le envió Susan Quintana en donde habla sobre la polémica de Alfredo Adame.

Susan Quintana señaló que Alfredo Adame suele tener este tipo de conflictos cuando se encuentra manejando pues es muy explosivo.

“Respecto a lo que hizo este personaje tenebroso, se me hace muy normal en él”

En su audio, Susan Quintana incluso reveló que ella vivió una situación muy similar cuando era la pareja de Alfredo Adame.

“A mí me pasó en una ocasión que iba con mi hijo y con él en su carro en la Ciudad de México y alguien a lado como que iba más rápido no sé, pero algo que no era tan importante”

Susan Quintana