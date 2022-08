A casi cinco años de la muerte de Karla Luna, Karla Panini sigue buscando problemas con la familia de la fallecida, por lo que hoy la exhiben por acosar al hijo mayor de la ‘comare morena’.

Verás, Karla Panini, de 42 años de edad, inició una pelea con Rubén Luna, el hijo mayor de Karla Luna, quien desde hace varios años está separado de sus hermanas.

Y es que, aunque Karla Luna deseaba que sus cuatro hijos se mantuvieran juntos tras su muerte, su voluntad no se cumplió debido a que Américo Garza separó a los hermanos porque él es padre biológico únicamente de dos.

El empresario, de 36 años de edad, no quiso hacerse responsable de los primogénitos de su exesposa por lo que actualmente vive junto a sus hijas Sara Valentina y Nina Victoria, a quienes cría junto a Karla Panini.

El nuevo escándalo surge porque Karla Panini utilizó Instagram para felicitar a Sara Valentina por su cumpleaños:

“Happy Birthday Sara! Te queremos mucho y deseamos que seas muy feliz, que cumplas tu sueños y tus metas. Siempre tendrás a tu familia para apoyarte!”, escribió Karla Panini junto a una fotografía que evidencia el festejo.

Esto no gustó a una de sus seguidoras, quien sin más deseo que a la niña se le regalara la posibilidad de reunirse con su familia paterna.

“Felicidades a Marita, ojalá que sea muy feliz y ojalá que también de regalo pudiera ver a su familia materna que seguro la extrañan y no dudo que la quieran también”, escribió detonando la furia de la comediante.

“Lo dudamos, han tenido miles de oportunidad por parte de mi esposo de poder verlas, convivir de manera sana con ella y jamas han aprovechado esas oportunidades”, reprobó y aprovechó para tacharlos de oportunistas.

No obstante, no imaginó que el hijo mayor de Karla Luna, la desenmascaría:

“Si aquí dice esto, es seguro que mis hermanas vivan creyendo la misma historia, es que dices, ‘si no la vemos es por algo’, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias”

Rubén Luna