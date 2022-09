Ex participante de La Academia pide ayuda para medicamentos; lo corrieron de su trabajo y teme que ya no pueda seguir con su tratamiento.

A través de sus redes sociales, reconocido alumno de La Academia denunció que lo habían corrido injustificadamente de su trabajo después de acudir a una marcha LGBTI en donde también participó su compañera Toñita.

Entre lágrimas el exparticipante de La Academia señaló que tras quedarse sin trabajo se ha quedado sin la oportunidad de continuar con acceso a los servicios de salud para poder seguir con su tratamiento.

¿Cuál es la enfermedad que padece el exparticipante de La Academia?

Adrián Varela de 38 años de edad fue uno de los alumnos más destacados de la cuarta de la generación de La Academia, donde obtuvo el tercer lugar.

Tras su participación en La Academia formó un grupo con otros integrantes del reality show de TV Azteca. Debido a que no tuvieron gran éxito, la agrupación se disolvió y Adrián Varela continúo como cantante y conductor en el estado de Culiacán.

Aunque se había mantenido alejado del ojo público, Adrián Varela sorprendió a sus seguidores al compartir un video en donde denunció que había sido despedido injustamente.

Adrián Varela destacó que desde hace unos años fue diagnosticado con una enfermedad en el corazón.

“Nunca he utilizado mi vida personal para llamar la atención, ni mucho menos para atraer la atención de la prensa, pero hoy sí pido que no me dejen solo... Estoy enfermo y diagnosticado con una enfermedad debido a una aorta bivalva” Adrián Varela

Durante su video Adrián Varela señaló que es una enfermedad que requiere tener un tratamiento oportuno.

“Así nací, es un reto que enfrento desde que nos dimos cuenta, mi diagnóstico es una insuficiencia aórtica que ha pasado de leve a moderada, y según especialistas soy candidato a una prótesis biomecánica y tomo un tratamiento de por vida” Adrián Varela

Adrián Varela destacó que para él es muy importante poder tener acceso a los servicios médicos, pues mucha gente ha muerto.

“Es algo que enfrento con mucha actitud, mi condición mucha gente la padece y ha muerto con una simple visita al dentista, entre los riesgos que enfrento es que por una bacteria que entre en mi cuerpo puedo sufrir una endocarditis, tomo tratamiento que debo adquirir por lo que para mí es muy importante tener acceso al IMSS y en servicios privados” Adrián Varela

Ex participante de La Academia denuncia que lo despidieron injustificadamente

Al tener que llevar un tratamiento, una persona lo invitó a trabajar en el Instituto Municipal de Culiacán, Sinaloa.

En su video Adrián Varela señaló que realizaba algunas actividades de canto, conducción y entrevistas, además de representarlos en diferentes eventos dentro y fuera del Estado.

“Yo para el instituto realizaba las actividades de canto, conducción y realización de entrevistas; además lo representé en distintos eventos dentro y fuera del Estado; así como para otras paramunicipales que me solicitaban” Adrián Varela

Este trabajo le permitió a Adrián Varela tener un ingreso fijo además de poder recibir atención médica del IMSS.

A través de su cuenta de Instagram, Adrián Varela destacó que los conflictos comenzaron después de que fue invitado para participar el 30 de julio en la marcha LGBT de Culiacán, en donde también estuvo Toñita.

“Un regidor me invita a apoyar al colectivo y accedí porque siempre he apoyado temas de tolerancia, de respeto, niños con Cáncer, temas del medio ambiente, difusión de la cultura, cultura de Paz, en fin; ya había cantado en el San Diego Pride en California y esta fue la primera ocasión en mi país y además estuvo Toñita La Negra de Oro y Elvira Elviscocho” Adrián Varela

Tras su participación, Adrián Varela señaló que los problemas comenzaron pues el 1 de agosto el Instituto municipal de Cultura de Culiacán le solicitó su renuncia.

“A raíz de mi participación en la marcha de la comunidad LGBTTTQ+ y un concierto a beneficio de DIF Culiacán comenzaron algunas situaciones que me afectan directamente en mi acceso a servicios de salud y pues también a nivel laboral” Adrián Varela

Adrián Varela señaló que no aceptó esta situación pues lo que más le preocupaba era que ya no iba tener acceso a los servicios de salud y no puede dejar su tratamiento.

“No pude aceptar por mi condición de salud y necesidad de llevar mi tratamiento en tiempo y forma, no puedo discontinuarlo” Adrián Varela

En su cuenta de Instagram, Adrián Varela destacó que siguió cumpliendo con sus compromisos laborales y a su regreso le dijeron que ya no formaba parte del Instituto municipal de Cultura de Culiacán.

“Yo viajé al Festival Mundial del Bolero y a mi regreso descubro que me dieron de baja desde el día 12 de agosto; nadie me lo notificó, todavía acudí a un llamado antes de viajar a promover una actividad del Instituto” Adrián Varela

Adrián Varela solicita ayuda a las autoridades para poder continuar con su tratamiento médico

Adrián Varela solicitó ayuda de las autoridades pues destacó que no puede perder su acceso a la atención médica.

“Hago un llamado a las autoridades para que me permitan seguir trabajando y tener acceso al servicio de salud que tanto necesito; a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo; no tengo ningún conflicto con nadie; no milito en ningún partido político” Adrián Varela

Por último Adrián Varela destacó que solo pide que le ayuden a poder seguir su tratamiento y solicita que sean las autoridades que revisen su caso.