¿Belinda y Danna Paola harán la versión mexicana de ‘Chicas Pesadas’? Esto es lo que sabemos sobre la posibilidad de que ambas trabajen juntas en un nuevo proyecto.

Desde hace algunos meses el productor Alejandro Gou expresó sus deseos de poder conseguir que Belinda y Danna Paola trabajen por primera vez juntas.

Aunque las famosas nunca han expresado tener problemas entre ellas, desde hace varios años se generó una rivalidad entre Belinda y Danna Paola e inclusos sus carreras han sido comparadas.

Belinda y Danna Paola se han convertido en dos de las artistas más populares de México. Ambas famosas iniciaron su carrera en las telenovelas infantiles, pero han alcanzado un gran éxito.

Desde hace varios años se han generado varios rumores sobre una supuesta enemistad entre Belinda y Danna Paola. Sin embargo las famosas siempre han mostrado una relación cordial.

Debido a algunas similitudes en sus carreras, desde hace varios años sus seguidores les han pedido una colaboración. Aunque no se ha podido dar por sus complicadas agendas, esto estaría a punto de cambiar gracias al productor Alejandro Gou.

En entrevista con varios medios, Alex Gou reafirmó su deseo de que Belinda y Danna Paola pudieran trabajar juntas e incluso adelantó que ya tenía el ok de ambas famosas.

Danna Paola fue la estrella invitada a la función de despedida de Carlos Rivera en ‘José el soñador’, aunque no platicó con los medios, Alejandro Gou reveló que podría ser una artista invitada en esta obra.

“Le propuse hacer José y me dijo que feliz lo hacía, que nada más hay que ver fechas, sería una invitada especial. Sería un placer que Danna hiciera unas funciones de invitada, no es seguro, le encantó la obra”

Al ser cuestionado sobre si ya tenía mas detalles sobre su idea de juntar a Belinda y Danna Paola para hacer la versión mexicana de ‘Chicas Pesadas’, el productor señaló que está esperando los derechos.

“Estoy esperando los derechos de estos güeyes, que estoy friegue y friegue que me dejen los derechos, que según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo”

Alejandro Gou adelantó que ya cuenta con la aprobación de Belinda y Danna Paola por lo que solo tendrían que cuadrar fechas.

“Cuando me los den yo tengo el sí de Dana y el de Belinda, nada más es encontrar fechas de ellas”

Sobre su relación con Belinda, Alejandro Gou destacó que es muy buena y que incluso ella señaló que solo haría teatro con él.

“Yo tengo puras cosas buenas de hablar con ella de ‘Hoy no me puedo levantar’, dijo que si volvía hacer teatro con el único que volvería a hacer teatro es conmigo y bueno vamos a ver que hay, ojalá sea ‘Mean Girls’, porque sería maravilloso, pero si no hay que buscarle hay muchas obras”

