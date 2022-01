Evaluna revela tradición que odia y asegura no la repetirá con Índigo, pues le resulta de lo más traumática y molesta.

Los cantantes, Evaluna y Camilo, se ha convertido en una de las parejas más queridas en la industria de la música.

Ambos suelen compartir con sus fans lo que acontece en su día a día por medio de sus redes sociales, lo que les ha ayudado a ganarse el cariño y el apoyo de todos sus seguidores.

Hace poco la hija de Ricardo Montaner, Evaluna, se sinceró al respecto de una famosa tradición de Latinoamérica, que ella sencillamente odia, pues le parece de lo más traumática. Además, asegura que no la repetirá con Índigo.

Hace unos meses, Camilo y Evaluna se volvieron tendencia en redes sociales tras anunciar que ella estaba embarazada.

Desde entonces, la pareja ha compartido un sinfín de fotos y videos en los que se ven disfrutando de los momentos más felices de su embarazo.

Asimismo, a las pocas semanas aseguraron que el nombre del bebé sería Índigo, sin importar si se trata de un niño o una niña, aunque los rumores apuntan a que podría ser niña.

Fue durante el podcast “En la sala”, donde estuvo como invitada a Angie Romero, que Evaluna explicó odiar que en los cumpleaños se empuje el rostro del festejado al pastel.

Esto resultó bastante sorprendente, pues es una de las tradiciones más famosas en varios países de Latinoamérica.

Sin embargo, para la esposa de Camilo resulta de lo más traumático que le pueden hacer a alguien.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan ‘Happy Birthday’ lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Tú, que eres mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”

Evaluna