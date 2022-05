Eugenio Derbez no quiere dejar la comedia tras su Oscar por ‘Coda’. El actor señaló que aunque está incursionando en el drama tampoco quiere alejarse del género que le dio gran popularidad.

Debido al estreno de la película ‘The Valet’, Eugenio Derbez viajó a México para promocionar su nueva película en donde comparte créditos con Carmen Salinas.

En entrevista con Javier Poza, Eugenio Derbez habló sobre cómo fue el desarrollo de esta película y reconoció que después de ganar el Oscar por ‘Coda’ sus pasos en la industria del cine deben de ser más cuidadosos.

Eugenio Derbez se encuentra muy feliz por el estreno de la película ‘The Valet’, la cual considera que es una manera de darles visibilidad a todos los migrantes y el trabajo que realizan.

Durante su conversación con Javier Poza, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre su regreso a la comedia después de que ganó el Oscar por ‘Coda’, una película que marca su ingreso al género dramático.

Eugenio Derbez reconoció que después de ganar un Oscar se debe de tener cuidado con los pasos que se dan. Sin embargo el famoso señaló que la película ‘The Valet’ ya se encontraba lista para salir al público.

En su intervención, Eugenio Derbez destacó que antes de que se dieran a conocer las nominaciones a los premios Oscar 2022, su cinta ya se encontraba terminada.

Sobre su regreso a la comedia, Eugenio Derbez destacó que siempre es más difícil hacer a una persona reír que llorar.

Eugenio Derbez reconoció que la comedia siempre ha sido menospreciada, sin embargo se trata de un gran arte que tiene un gran poder en las personas.

Ante Javier Poza, Eugenio Derbez confesó que después de ‘Coda’ realizó dos películas dramáticas las cuales saldrán más adelante este año o a principios del próximo.

Eugenio Derbez destacó que aunque fue reconocido por su trabajo en una película drama, no tiene pensado alejarse de la comedia, aunque quiere que sea de otro nivel.

“Uno tiene su propio camino y no puedes imitar a nadie, la comedia me encanta, me fascina no quiero dejarla del todo a un lado. Quiero hacer simplemente comedia un poquito de otro nivel y es en lo que estoy trabajando, que no siempre lo permite”

Eugenio Derbez