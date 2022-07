Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo pensarían separarse un tiempo para evaluar su relación y determinar si siguen juntos o toman alguna otra decisión.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han reconocido en el pasado que su relación no es perfecta, pues han atravesado algunas crisis matrimoniales que por fortuna han logrado superar.

Ahora, la relación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estaría en un nuevo punto decisivo, que intentarían enfrentar, ya no peleando, sino analizando a la distancia para detreminar cuál será su futuro, según Chisme No Like.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo (Agencia México.)

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo no planean divorciarse, de momento

En el programa del jueves 30 de junio, Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like, dijo que según fuentes cercanas a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, su matrimonio nuevamente pende de un hilo:

“Eugenio y Alessandra han tenido una nueva crisis, pero en esta ocasión ellos mismos han platicado lo siguiente..: En esta ocasión no están peleando como solían pelear... no es que estén hablando de divorcio, pero esto es real y nos da muchísima pena... ellos ya platicaron la posibilidad... no de divorciarse... de separarse, darse un tiempo para que puedan evaluar desde lejos esta relación” Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like

Elisa Beristain dijo que posiblemente Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo o algún integrante de la familia saldrán a desmentir lo dicho, pero que el tiempo confirmará que su información es correcta.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez (@alexrosaldo / Instagram)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez atraviesan por un gra momento laboral

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se encuentran llenos de compromisos laborales en estos días. Él está involucrado en un proyecto cinematográfico en Hollywood.

Alessandra Rosaldo disfruta del éxito que ha significado su inclusión en el 90′s pop tour, donde comparte escenario con otros artistas de su misma generación.

Meses atrás, la familia de Eugenio Derbez expresó su respaldo a Alessandra Rosaldo por retomar su carrera como cantante, que había dejado a un lado para cuidar a su pequeña hija Aitana y apoyar a su esposo para consolidarse en Hollywood.