Eugenio Derbez se dejará crecer la barba; dice que se trata de un nuevo personaje

En una entrevista realizada para ‘Sale el Sol’, Eugenio Derbez dijo que su nuevo look, en donde luce una barba crecida, se debe a un nuevo personaje.

Recordó que su objetivo al apostar por Hollywood fue para obtener papeles, más allá de los tradicionales en la comedia. Ahora, Eugenio Derbez se prepara para una película de drama.

Eugenio Derbez tendrá un cambio de look para un personaje nuevo

Eugenio Derbez habló de su nueva película ‘CODA’, pero también dijo que la barba larga que lució desde los Academy Museum, se debe a un nuevo personaje.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. (@ederbez)

El mexicano luce una barba larga canosa , sin embargo, dijo a los micrófonos de ‘Sale el Sol’, que este no sería ni un cuarto del tamaño que debe conseguir.

Eugenio Derbez dijo, a modo de adelanto, que su nuevo personaje es un el cine independiente y que es el género drama.

Asimismo, recordó que su objetivo al ir a Hollywood es abrirse las puertas en un género más allá de la comedia, mismo que está consiguiendo.

Eugenio Derbez dice que sus cambios de look son por personajes

Además, Eugenio Derbez dijo en un video en Instagram, que los cambios de look se deben a nuevos personajes, “no se trata de que me vea bien”.

Rumbo a los Academy Museum, dijo junto a su esposa, Alexandra Rosaldo, que aquella ocasión en el que se rapó a los costados, también fue por un personaje.

Eugenio Derbez habla de sus cambios de look. (Tomada de video / @ederbez)

Asimismo, dijo que pese a tener que asistir a grandes eventos y galas, no podía cambiarse el look, pues su nueva barba se ve que está a punto de comenzar a grabar.

“Traigo un look extraño y todavía se va a poner peor, es parte de la chamba”. Eugenio Derbez, actor.

Eugenio Derbez replicó a su esposa diciéndole, que sus looks no deben gustarle, sino que son parte de su trabajo y no queda más nada que hacer.