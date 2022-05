Eugenio Derbez revela que le gustaría dirigir a Eiza González y confiesa que mantienen una gran relación con la famosa ya que ambos se encuentran viviendo en Los Ángeles.

Tras su Oscar por ‘Coda’, Eugenio Derbez señaló que su próximo reto es poder dirigir una película en inglés, aunque destacó que le ha tenido un poco de miedo por lo que ha estudiado mucho.

Durante la presentación de la película ‘The Valet’ en México, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre si apoyaría a su hija Aitana si quisiera dedicarse al medio del espectáculo, sin embargo su respuesta asombró a todos.

Eugenio Derbez se encuentra en México por el estreno de su película ‘The Valet’, en donde comparte créditos con Carmen Salinas.

Antes de la presentación de la cinta, Eugenio Derbez tuvo un encuentro con varios medios de comunicación con quienes habló sobre diferentes temas.

Tras haber ganado un Oscar por su participación en la película ‘Coda’, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre cuál era su nuevo reto en la industria cinematográfica.

Eugenio Derbez confesó que le gustaría dirigir en inglés, el famoso destacó que ha tenido un poco de miedo de dar este paso, pero por eso ha decidido prepararse.

“Yo quiero dirigir en inglés es mi siguiente meta. Le he tenido un poco de miedo, he estado estudiando mucho, pero creo que mi siguiente paso y reto va a ser dirigir una película en inglés”

Al ser cuestionado sobre los actores con los que le gustaría trabajar, Eugenio Derbez puntualizó que siempre piensa en los grandes nombres.

“Uno siempre piensa en los grandes actores, pero yo creo y he aprendido eso con el tiempo, que yo quiero trabajar con quien quiera trabajar conmigo, porque a veces trabajas con actores que dices hay admiro a esta persona y a veces no te dan lo que quieren porque no están en el mundo”

