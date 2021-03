Eugenio Derbez estrena look; lo confunden con su hijo Vadhir

Eugenio Derbez se cortó el cabello y se quitó la barba, ahora luce un look moderno como el de su hijo Vadhir.

Más que su entrevista al Dr. Anthony Fauci para aclarar sus dudas sobre las vacunas, Eugenio Derbez está dando de qué hablar por su nuevo corte de cabello, así es, el comediante mexicano está estrenando look y ahora luce como su hijo Vadhir Derbez. No, no es broma.

Verás, el comediante y productor Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram el video de su entrevista con el Dr. Fauci; sin embargo, lo que más llamó la atención fue su corte de pelo y es que nos tiene tan acostumbrados a verlo con barba y peinado tradicional que es una verdadera sorpresa que hoy luzca un corte moderno.

Lo confunden con su hijo Vadhir Derbez

“¿Eres tú Vadhir?”, “Vadhir, ya puedes saber cómo te verás en unos años más”, “¿Y ese pelo? Pensé que era el hijo”, “Creí que era Vadhir Derbez con filtro”, “Vadhir del futuro”, “Vadhir viejo”, “Tuve que salir y entrar para asegurarme que no fuera el Instagram de Vadhir”, le expresan mientras que otros lo felicitan por el cambio: "Wow, como se parecen tu y Vadhir. Me encantó tu nuevo corte”, “¡Qué guapo! Rejuveneció”, “Está lindo tu look, solo que tan alto el copete me recuerda a Lili de Rugrats”.

Se burlan de su nuevo corte de cabello

Por supuesto, no faltó la burla debido que unos consideran que el corte no es apto para su edad. Cabe señalar que Eugenio Derbez tiene 59 años de edad. “¿Qué te pasó en la greña?”, “No me gusta su corte”, “Chavorruco”, “¿Qué pasó con el corte de pelo? Demándalos”, “A la bestia!!! ¿Qué le pasó iba?”, “Para mi gusto está muy exagerado tu copete”, “¿Qué onda con la estirada que se dio?”, “¡Mi madre! Se pasó de botox. Ese corte ya no te queda”, se lee entre los comentarios.