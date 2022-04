A través de redes sociales, Eugenio Derbez expuso sus motivos para cancelar la reunión agendada el día de hoy lunes 25 de abril con Andrés Manuel López Obrador (AMLO)en Palacio Nacional.

Desde una locación en la playa, de la que Eugenio Derbez dijo no podía revelar su ubicación por motivos de confidencialidad, el actor exhibe que su principal motivo para cancelar la reunión con AMLO fue por trabajo.

“No fue capricho”, enfatizó Eugenio Derbez al mostrar pruebas con fecha del día de hoy lunes 25 de abril señalando que se encuentra filmando una película desde hace dos meses.

Posteriormente, el actor revela que tiene un contrato con un estudio norteamericano, por lo que le era físicamente imposible asistir a la Palacio Nacional para reunirse con AMLO.

Eugenio Derbez dice que si AMLO quería foto, va, pero no hubiera cancelado

Eugenio Derbez detalló que de lo más de 70 ciudadanos entre actores, científicos y especialistas locales, él fue el único que canceló su asistencia.

“Si el señor presidente quería una foto conmigo, encantado voy a Palacio Nacional y me la tomó”, expresó el actor para después apuntar que incluso podía mostrarle a AMLO sus imitaciones como:

La voz del Lonje Moco

Le hago la voz del óigame no.

Eugenio Derbez responde a Palacio Nacional (Instagram/ederbez)

El actor reveló que a él le encanta el convivio pero en asuntos como la defensa del Tren Maya, no le parece justo que AMLO cancele con menos de 24 horas de anticipación pues “los ambientalistas ya había pagado su boleto de avión para ir a la CDMX, óigame no”.

De igual forma Eugenio Derbez aclaró que desde su punto de vista es mejor que todos se reunieran en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya para apreciar la afectación a nivel ambiental de esta obra.

Eugenio Derbez recomienda a AMLO que no mienta para que le crean

En tanto a los señalamiento de AMLO hacía Eugenio Derbez en su conferencia matutina de hoy lunes 25 de abril, el actor destacó que no se vale que el actual presidente mienta de esa forma.

Lo anterior luego de que AMLO revelara que Eugenio Derbez así como a otros actores, a quienes calificó de “pseudoambientalistas y fifís” recibieran un sobre amarillo para hablar mal del Tren Maya.

Durante su conferencia, AMLO también exhibió una supuesta fotografía de Eugenio Derbez en la inauguración de un hotel de Xcaret, tachando al actor de hipócrita.

“Esa empresa turística Xcaret, sí ha hecho trabajos de unir cenotes, desviar ríos y vi una foto donde quien inaugura un hotel en Xcaret es Eugenio Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero? El nuevo desarrollo de Xcaret en Valladolid, Yucatán, sobre cenotes, entonces, basta de la hipocresía”. Eugenio Derbez

AMLO y Eugenio Derbez (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Ante las acusaciones de AMLO, Eugenio Derbez respondió que en 1990, fecha en la que se inauguró Xcaret él era un bebé y ni siquiera tenía esa cara.

Eugenio Derbez desarrollo que la fotografía expuesta por AMLO es de cuando el actor asistió como conductor a unos premio platino celebrados en el reciento de Xcaret.

“No hay que mentir porque si mienten nadie les va a creer que no tirarán ni un árbol o no tiran ni un cenote”, concluyó Eugenio Derbez su explicación no si antes apuntar que “esta feo” que AMLO cancele de esta forma solo porque una persona rechazó su invitación.