Eugenio Derbez insistió en rechazar la invitación de AMLO para dialogar sobre el Tren Maya, pues dijo que en las fechas cuando se realizará la reunión, tiene compromisos de trabajo.

Sin embargo, Eugenio Derbez señaló que en caso de tener espacio en su agenda para acudir al diálogo con AMLO, tampoco iría a la reunión porque no quiere ser objeto de amenazas de muerte.

Así lo dijo Eugenio Derbez al señalar que dio una entrevista donde habló sobre el gobierno, fue víctima de amenazas de muerte e incluso fue vetado.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, el actor Eugenio Derbez reiteró que no irá a la reunión con el presidente AMLO para dialogar sobre el Tren Maya.

De acuerdo con lo señalado por Eugenio Derbez, si bien la razón principal para no participar en el diálogo con AMLO es porque tiene compromisos de trabajo, no iría a la reunión por otros motivos.

Tras insistir en que un diálogo entre el presidente AMLO y personalidades del espectáculo “no es el camino” para llegar un acuerdo sobre el Tren Maya, Eugenio Derbez dijo que tampoco le “conviene” la reunión.

Al respecto, Eugenio Derbez señaló incluso que de participar en el diálogo sobre el Tren Maya con el presidente AMLO, podría ser objeto de amenazas de muerte.

Sobre ello, el actor y productor mexicano dijo que a diferencia de otras personas, como el caso de los reporteros de la mañanera, él no se queda callado.

En ese sentido, Eugenio Derbez apuntó que la última vez que realizó declaraciones relacionadas con el gobierno de AMLO, fue vetado por Televisa y recibió las amenazas de muerte.

Por ello, señaló que incluso ahora por criticar el proyecto del Tren Maya y rechazar la invitación de AMLO para dialogar sobre el tema, va a ser amenazado.

“Honestamente creo que no es una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo aunque pudiera no iría porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita”

Eugenio Derbez