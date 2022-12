Eugenio Derbez recibe con furia la Navidad por este importante motivo y decide enviar el mismo consejo de todos los años a sus seguidores para celebrar estas fechas.

A cuatro meses de que tuvo que ser operado del hombro por un fuerte accidente, Eugenio Derbez de 61 años de edad ha compartido que ya se encuentra mejor y que su recuperación va muy bien.

Sin embargo, Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para compartir que es lo que más le molesta de la Navidad y aprovechó para mandarle un importante mensaje a sus seguidores sobre el uso de Instagram en las celebraciones.

El pasado mes de agosto, Alessandra Rosaldo de 51 años de edad alarmó a los seguidores de Eugenio Derbez al informar que el actor se iba a someter a una operación luego de que tuvo un fuerte accidente y se fracturó el hombro.

A pesar de que se había ausentado de las redes sociales, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al mostrarse recuperado e incluso ya ha asistido a sus primeros eventos públicos tras su operación.

Ya sin su cabestrillo, Eugenio Derbez se ha mostrado recuperado e incluso viajó a México para poder celebrar la Navidad con su familia.

A unas horas de celebrar la Navidad, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en sus Instagram Stories con motivo de esta celebración.

Junto a Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez de 36 años de edad, Eugenio Derbez compartió que ya se encontraba mejor de su hombro, excepto cuando su hija se recargaba en él.

“Ya hacía un buen rato que no posteaba historias, ya me siento mucho mejor de mi hombro. Nada más me duele cuando mi hija se me recarga”

Eugenio Derbez