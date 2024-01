Durante un encuentro con la prensa, Eugenio Derbez reveló que nunca vio a José Eduardo Derbez -de 31 años de edad- como papá.

Pero luego de que se hiciera pública la noticia, Eugenio Derbez -de 62 años de edad- agradeció que eso los uniera.

Y es que Eugenio Derbez aseguró a la prensa que su hijo con Victoria Ruffo -de 61 años de edad- le habría estado pidiendo consejos de paternidad.

En un encuentro con la prensa, publicó el programa de YouTube ‘Chisme No Like’, Eugenio Derbez habló sobre la nueva paternidad de José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez contó como su hijo le dio la noticia como un regalo atrasado de Navidad y aunque dijo estar feliz, reveló que nunca vio a su hijo como papá.

El actor nominado a los Premios Oscar dijo nunca haber visto en José Eduardo Derbez ganas de formar una familia.

Sin embargo, ahora que la novia de José Eduardo Derbez, Paola Dalay -edad desconocida-, está embarazada, el actor dijo ver muy contento a su hijo.

“Yo pensé que no, yo pensé que como que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz”

Por su parte, Eugenio Derbez se dijo feliz con la noticia de volver a ser abuelo y de que esta lo haya unido con su primogénito.

Pues el actor reveló que ahora que José Eduardo Derbez va a ser papá, su hijo lo ha buscado para pedirle consejos.

“No sabes como me ha pedido consejos, me ha hablado, está más en contacto conmigo que nunca y eso me hace muy, muy, muy feliz”

Eugenio Derbez