¿Paul Stanley y Raúl Araiza peleados por culpa de José Eduardo Derbez? El anuncio de que va a ser papá ya provocó diferencias entre los conductores del programa Hoy.

José Eduardo Derbez -de 31 años de edad- sorprendió a todos al anunciar que será papá por primera vez a lado de su novia Paola Dalay.

La noticia sorprendió a todos y es que incluso José Eduardo Derbez compartió como les dio la noticia a sus papás Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Sin embargo tal parece que no a todos les ha causado gran felicidad la noticia de la paternidad de José Eduardo Derbez.

Así quedó demostrado en el programa Hoy y es que la noticia generó una rivalidad entre Paul Stanley -de 38 años de edad- y Raúl Araiza y es que ambos se pelearon por saber quién es más cercano a su compañero de Miembros al Aire.

Pero Raúl Araiza -de 59 años de edad- presumió que él es un buen amigo pues no comenta los secretos de sus compañeros.

Tras cinco años de relación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay -de 22 años de edad- anunciaron que pronto se convertirán en papás.

Durante la emisión de este viernes 26 de enero del programa Hoy, los conductores se mostraron muy felices con la noticia.

Sin embargo, Paul Stanley no dudo en reclamarle a José Eduardo Derbez por no haberle informado que sería papá.

Paul Stanley recordó que vio a José Eduardo Derbez el miércoles 24 de enero para la grabación de Miembros al Aire y no le comentó nada.

“Si estoy muy sentido porque grabamos Miembros antier y me la hizo de pex que porque me había casado y no lo había invitado y todo sentido y él nunca aviso que estaba en barcelona”

Paul Stanley