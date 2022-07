El comediante mexicano Eugenio Derbez, habló sobre su actual relación con la actriz Victoria Ruffo y dio detalles sobre una posible reconciliación entre ambos.

Fue en una entrevista para el programa ‘La mesa caliente’, donde Eugenio Derbez de 60 años, compartió el porqué de sus constantes peleas con Victoria Ruffo.

Recordemos que ambos procrearon juntos a José Eduardo Derbez de 30 años y debido a sus diferencias la actriz no permitía al comediante ver a su hijo, razón por la que aún le guarda recentimiento.

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo”, explicó.

Eugenio Derbez desata polémica por cortar a Victoria Ruffo en fotografía

Asimismo, Eugenio Derbez compartió que vivió cada etapa de la infancia de él, a través d los medios de comunicación.

“Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo”, contó.

Por otro lado, dejó saber que las grabaciones del reality show ‘De viaje con los Derbez’, le sirvió como terapia con José Eduardo Derbez, pues señala que “el tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda”.

“Porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que ‘oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’ y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, dijo.

Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92 / Instagram)

Eugenio Derbez asegura que no podría reconciliarse con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación con Victoria Ruffo ahora que José Eduardo Derbez es un adulto y pronto podría convertirlos en abuelos

Sin embargo, bromeó con la posibilidad, confesando que le tiene cierto “rencor”.

“Quizá para ese entonces ya pueda pasar, siempre y cuando (Victoria Ruffo) no vaya porqué sino le vuelvo a agarrar rencor”. Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo. (@victoriaruffo)

Finalmente, Eugenio Derbez se burló de su forma de bailar en TikTok y señaló que es la razón por la que no se quedó con ella.