¿Andrés Bustamante tiene una rivalidad con Eugenio Derbez? El Güiri Güiri responde a las comparaciones que se le hicieron con el comediante de 60 años de edad.

Andrés Bustamante y Eugenio Derbez son dos grandes exponentes de la comedia en México, sin embargo durante años se han enfrentado a varios rumores que apuntan que entre ellos hay una gran rivalidad.

Estas versiones volvieron aparecer en las redes sociales, luego de que Eugenio Derbez criticó el ahuehuete de la Glorieta de la Palma en la CDMX. Es por ello por lo que Andrés Bustamante de 63 años de edad habló sobre si tiene un problema con el actor.

El pasado 14 de junio Eugenio Derbez se burló del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por el estado del ahuehuete que se plantó en la Glorieta de la Palma.

Sus comentarios de inmediato despertaron el hate en las redes sociales y de inmediato usuarios acusaron a Eugenio Derbez de copiarle los personajes a Andrés Bustamante, también conocido como el Güiri Güiri.

En medio de las comparaciones, Andrés Bustamante fue cuestionado sobre su supuesta rivalidad con Eugenio Derbez y si es verdad que tuvo diferencias con el comediante cuando competían por la audiencia.

En entrevista compartida por el canal ‘delarosatv’, Andrés Bustamante señaló que siempre le ha tenido respeto a Eugenio Derbez y que la rivalidad se dio más por las televisoras.

Andrés Bustamante destacó que le da mucho gusto lo que Eugenio Derbez está logrando en la industria cinematográfica.

Andrés Bustamante y Eugenio Derbez fueron las propuestas de comedia para los Juegos Olímpicos y Mundiales de TV Azteca y la televisora de San Ángel.

En su conversación, Andrés Bustamante recordó que eran las mismas televisoras las que generaban la rivalidad al colocarlos en los mismos horarios.

“Pero yo me acuerdo que de repente platicábamos en los pasillos y él me decía: ‘si es que ya de repente no aguanto porque cuando tu sales al aire me dicen que yo entre al aire’ como para dividir los ratings”

Andrés Bustamante