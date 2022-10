Durante una entrevista en exclusiva para ‘Publimetro’ la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, confesó que su recuperación avanza con ‘nuevos dolores’

Esto debido a que el actor de 61 años de edad quien se fracturó el hombro, Eugenio Derbez, ya comenzó a asistir a las fisioterapias que se le recomendaron.

Asimismo reveló que aunque el proceso de recuperación de Eugenio Derbez fuera lento, el actor se encontraría enfocado en ello.

A mas de una mes de haber sufrido una accidente jugando videojuegos de realidad virtual con su hijo Vadhir Derbez, durante se recuperación Eugenio Derbez tendría nuevos dolores.

Y es que después de haber sido operado para la reconstrucción de su hombro derecho, Eugenio Derbez estaría comenzando a asistir a sus fisioterapias.

Y de acuerdo con su esposa, la cantante de 51 años de edad, Alessandra Rosaldo, los movimientos y ejercicios que hace el actor le causarían dolor.

Sin embargo, esto sería parte del proceso de recuperación del actor quien aseguró, pese a la lentitud del proceso, estaría avanzando muy bien.

Finalmente la esposa del actor aseguró que Eugenio Derbez actualmente se encuentra motivado en recuperarse por completo, “muy enfocado” en ello.

En un video publicado en sus cuentas de redes sociales, Eugenio Derbez explicó como su caída jugando videojuegos le provocó que su hombro quedara destrozado.

“Caí con todo mi peso sobre unos escalones; cae primero mi codo, el codo empuja al humero hacia arriba y se me sale el hombro hasta por acá (...) no me traspasó la piel.”

Eugenio Derbez