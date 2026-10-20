Estefanía Villarreal aclaró el motivo detrás del mensaje que compartió en redes sociales y que desató preocupación entre sus seguidores por su estado emocional.

“Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima de un delito y que actualmente se investigan (...) cuando se acercaba una nueva etapa procesal, me quebré”. Estefanía Villarreal, actriz.

La actriz de 39 años de edad explicó que la publicación estuvo relacionada con el impacto que ha tenido en su vida un proceso legal que enfrenta actualmente, situación que, aseguró, le provocó un fuerte desgaste psicológico.

Tras semanas de especulaciones, Estefanía Villarreal decidió hablar públicamente para contextualizar sus palabras, agradecer el apoyo recibido y pedir respeto a su privacidad mientras continúa atendiendo tanto el proceso judicial como sus consecuencias personales.

Comunicado de Estefanía Villarreal sobre su post de septiembre 2026. (@estefaniavillarrealvillarreal)

Estefanía Villarreal explica el mensaje que preocupó a sus fans

La actriz de Rebelde compartió un post en septiembre, en donde se habría interpretado como un hecho de salud mental, situación que alarmó a sus fans.

Sin embargo, no fue hasta este 20 de octubre de 2026 que Estefanía Villarreal reapareció para explicar el trasfondo del mensaje que preocupó a fans y compañeros de Rebelde.

Con un comunicado mediante sus abogados, Villarreal dijo estar en un proceso legal -del que prefirió omitir detalles- y fue por una nueva etapa en este, que estalló y compartió el post de septiembre.

La actriz admitió haber estado acumulando todo, de modo que el dar un nuevo pasó en el proceso legal del que se dice víctima, la llevó a quebrarse.

Estefanía Villarreal también apuntó que aunque su proceso legal que lleva en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, está siguiendo su curso, este tiene “consecuencias emocionales profundas” que la han hecho sortearse por momentos importantes sobre su persona.

La actriz habló de presentar momentos de ansiedad, depresión, confusión, dolor, enojo y desgaste.

Comunicado de Estefanía Villarreal sobre su post de septiembre 2026. (@estefaniavillarrealvillarreal)

Comunicado de Estefanía Villarreal sobre su post de septiembre 2026. (@estefaniavillarrealvillarreal)

Sin embargo, decidió hablar -aunque respetando su intimidad- porque no quiere que este post defina su persona, así como que se deje la especulación sobre su mensaje pues detrás hay un trasfondo.

Finalmente, Estefanía Villarreal agradeció a quiénes la buscaron, “respetaron mi silencio” y pidió respeto a su privacidad para que no indaguen sobre el proceso legal que lleva.