Esposo de Bárbara de Regil le habla con groserías y ella lo exhibe

Fernando Schoenwald, el esposo de Bárbara de Regil le habló con groserías luego de cacharla haciéndole una broma y la actriz lo exhibió en sus redes sociales.

Bárbara de Regil mostró como quería hacer reír a su esposo jugándole una broma, sin embargo, este se dio cuenta y su reacción fue sorprendente.

La actriz siempre ha mostrado el lado romántico de su esposo, por lo que escucharlo y verlo hablándole con groserías a la actriz fue algo fuera de lo normal.

Así fue cómo Bárbara de Regil exhibió a su esposo:

Es común que Bárbara de Regil comparta contenido de su día a día en redes sociales, y el que su esposo Fernando Schoenwald, le dijera groserías no la limitó a publicarlo.

La actriz enseñó que quería hacerle una broma al empresario, cuando este iba manejando y ella comenzó a grabar; “Jajajajajaja BROMA A FER”, fue lo primero compartió.

La broma consistía en que ella hacía la típica llamada con una amiga para explicarle cómo fue debía hacer el amarre amoroso.

Pero en medio de la plática, su esposo volteó y le dijo “ seguro le estás haciendo a la mamada” , seguido de una risa de ambos.

Allisson Lozz pide que no le recuerden su faceta como actriz

Desmienten a Alfredo Adame; no hay registro de cintas negras en México

A Bárbara de Regil no le quedó nada más que decir:

“Jajajajjaajaja ya no me creyó, Ya me conoce”.

Bárbara de Regil, actriz.