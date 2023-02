Pati Chapoy, de 73 años de edad, abrió la caja de pandora cuando durante una conversación con Escorpión Dorado aseguró que Yuridia no da una entrevistas a Ventaneando por un comentario que hizo sobre su aspecto físico.

Y es que según Pati Chapoy, en el pasado dijo que Yuridia estaba pasada de peso a la par que expresaba su admiración por ella. Explicación que la emergida de La Academia rápidamente echó por tierra.

A través de su cuenta de TikTok, Yuridia aseguró que diversos medios de comunicación y especialmente Ventaneando contribuyeron para generarle ansiedad.

Yuridia le recuerda a Pati Chapoy la verdadera razón de porqué no quiere saber nada de Ventaneando

Ventaneando bloqueó a Yuridia; la cantante sí sabe por qué no son capaces de reconocer un error

Misma que surgió tras salir de La Academia, reality show donde fue expuesta. Por lo que llegó un punto en que no solo se sintió acosada por la prensa sino por personas que la atacaban por influencia de ciertos programas.

Situación que afectó a toda su familia y hasta a su nana, pero que además fue más dura por los comentarios gordofóbicos que llegaron de Ventaneando. Críticas y burlas que la hicieron dudar sobre seguir con vida.

En respuesta, Pati Chapoy y Ventaneando la bloquearon, lo que enardeció a los seguidores de la cantante quienes también se lanzaron contra Escorpión Dorado.

A través de sus historias de Instagram, Yuridia agradeció a su audiencia el apoyo y el cariño que le han brindado tras mostrar la verdadera cara de Pati Chapoy.

Así como indicó que el motivo fue abrirle los ojos a la gente sobre el modus operandi de programas como Ventaneando.

“No se preocupen por mí, he llorado un par de veces hoy porque me acuerdo de cosas pero hasta ahí. Ojalá ese tipo de programas o esa manera que tienen ciertos medios de comunicación de promover la violencia se acabe pronto”

Y sin más pidió no atacar a Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado de 41 años de edad, quien se puso en contacto con ella tras lo ocurrido.

“Alex Montiel me envío un mensaje cariñoso y hasta cierto punto preocupado, él no sabía por lo que yo había pasado y no quiero que estén ustedes en contra de él”

