¿Es ella? Niurka no negó audio donde ofende a sus hijos y los tacha de “huevones y parásitos”. La vedette destacó que hay gente muy mal intencionada que solo busca lastimar a otras personas.

Los audios compartidos por el programa ‘Chisme no like’ generaron gran controversia pues Niurka siempre se ha mostrado muy unida a sus hijos e incluso ellos estuvieron apoyándola durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’.

En entrevista con varios medios en el aeropuerto de la CDMX, Niurka fue cuestionado sobre si era verdad que en algún momento se había referido a sus hijos como “huevones y parásitos”.

En el video compartido por el programa ‘Venga la Alegría’, Niurka no negó el audio y aseguró que hay personas muy mal intencionadas.

Niurka destacó que si en algún momento tuvo que hablar con sus hijos sobre los gastos de la casa, ella se los ha dicho de la manera correcta.

“Hay gente muy mala y mal intencionada. Si en algún momento yo le he tenido que decir, por ejemplo, a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he dicho en el momento que se ha tenido que decir, se los he dicho correctamente”

Durante su conversación Niurka insinuó que un miembro de su familia fue el responsable de filtrar los audios y lamentó la situación, pero aseguró que no lograron su objetivo de quererlos lastimar como familia.

“Yo me imagino que la persona que filtró eso audios definitivamente es familia y que pena, qué lástima porque no logró su cometido”

En el audio difundido por el programa ‘Chisme no like’, se puede escuchar a Niurka hablando sobre sus tres hijos.

En el audio se escucha a Niurka referirse a Kiko, Romina y Emilio Osorio como huevones, parásitos y mantenidos. La vedette destacó que empezó la rebeldía de sus hijos cuando comenzó a pedirles que ayudaran con los gastos del hogar.

“Este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio, que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice ‘bueno, hago súper y pago el gas’. ‘Romina, tú pagas el Izzi. Y, Kiko, ¿tú que vas a pagar?’”

Niurka