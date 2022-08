La ‘reina de los escándalos’ sigue dando de qué hablar, pues ahora el programa ‘Chisme No like’ filtró un audio donde Niurka habló pestes de sus tres hijos y los llamó parásitos; Romina Marcos ya reaccionó.

Niurka Marcos estuvo dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y creó una gran polémica al arremeter contra Telemundo, asegurando que la había desprestigiado.

Después retomó su relación con Juan Vidal y lo ‘defendió' de las acusaciones de su expareja Cynthia Klitbo, a quien le debía dinero y la agredió psicológicamente.

La vedette se ha burlado de la actriz en varias ocasiones y retó a Rey Grupero para que se ‘agarraran’ a golpes.

Niurka le ha declarado la ‘guerra’ a varios comunicadores, entre ellos Gustavo Adolfo Infante y Javier Ceriani.

Todo comenzó cuando el conductor de ‘Chisme No Like’ dijo que Niurka estaba usando a Juan Vidal para darse publicidad y fama, pues se estaba metiendo en un asunto que no era, refiriéndose al problema que tiene el actor con Cynthia Klitbo.

En respuesta, Niurka le envió un mensaje a Javier Ceriani: “Ceriani, así traiciona a sus amigos, vean la conversación que tuvo anoche con Juan, así me traicionó (...) demuestren con pruebas que yo mantengo a Juan”.

Javier Ceriani respondió que él nunca había dicho que Niurka mantenía a Juan, pues ella no tenía dinero y reveló un audio donde la cubana hablaba pestes de sus hijos.

En el audio, Niurka se queja de que sus hijos: Kiko, Romina y Emilio , no la ayudaban con la manutención de la casa.

Se escucha decir a la vedette, que ella le había colocado dos farmacias a su hijo, una en una zona muy concurrida, pero Kiko decidió cerrar el negocio e irse de viaje a Europa, lo que ocasionó una gran pérdida económica.

“Este año yo he tenido trabajo solo para sacar mis necesidades y no me dio para más, pero honestamente, ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirle a los tres: ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice: ‘bueno hago el super y pago el gas’, Romina tú pagas el Izzi y ¿Kiko tú qué vas a pagar? nunca me lo dijo”

Niurka