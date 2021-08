Ernesto Laguardia ha recibido ofertas para ser candidato a diputado

El actor y conductor Ernesto Laguardia reveló que ha recibido propuestas de partidos políticos para una diputación, y la idea le agrada, pues trabajaría por su país que ama.

"No descarto en algún momento aceptar, lo tendría que pensar, pero sí me llamaría mucho la atención en trabajar para apoyar al pueblo mexicano", señaló. Cabe señalar que el actor y conductor estudió en el ITAM y en Nueva York, además de que tiene conocimientos no solo de política sino de economía.

“Me han buscado de varios partidos para entrarle a la política; no sé si algún día acepte esas ofertas que me han hecho. La actuación es mi pasión; sin embargo, la política es una parte de mi vida desde hace muchos años como ciudadano”.

Con información de Grupo Fórmula.