Ernesto Laguardia actuará en la serie de Silvia Pinal

Ernesto Laguardia regresa a Televisa la que fue su casa por más de 20 años, y tras 5 años de estar ausente de la pantalla chica regresa con oferta de conducción y actuación. Recordemos que hace unos años salió de una manera muy repentina del programa ‘Hoy’, pero no quiso hablar sobre si regresará a la conducción del matutino, sin embargo comentó de su participación en le serie biográfica de Silvia Pinal.

“Carla Estrada me llamó, me invitó al proyecto y encantado de la vida fui a hacer una audición; para mí Carla es sinónimo de que será un buen proyecto. Además a la señora Pinal la aprecio, respeto y admiro mucho. Siempre llevo muy presente su frase: La puerta del éxito es bajita, así que no es para aquellos que tienen aires de grandeza. Para mí será un honor poder trabajar en algo para honrarla”, dijo.

Debido a que el actor estará un buen rato en México, entre la gira de la obra Aventurera, de la que también forma parte, decidió traerse a su familia a vivir a México por una larga temporada.

Audicionando para la serie de Ruben GALINDO

