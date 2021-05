En diversas ocasiones Lupita D´Alessio se ha sincerado sobre los problemas que ha tenido que enfrentar debido a su adicción con las drogas.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante confesó que uno de los momentos en donde tocó fondo fue cuando consumió drogas con su hijo Jorge D´Alessio y él casi se muere.

Con lágrimas en los ojos la cantante confesó que su adicción a las drogas la separó de sus tres hijos, ya que ellos veían como se autodestruía.

“Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y creo que él, como no sabía, pues...me llamaron corriendo, me dijeron: ‘Jorge está mal’, estaba en convulsiones”

