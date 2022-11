Erika Buenfil ya sabe cómo pasará la Navidad, ¿invitará al papá de su hijo? La actriz responde si es verdad que la relación entre ellos mejoró después de tantos años distanciados.

En conversación con Isabel Lascurain en su programa de entrevistas ‘Abre la caja de’, Erika Buenfil de 59 años de edad reveló que su hijo Nicolás Buenfil ya había tenido un acercamiento con su padre Ernesto Zedillo Jr.

Tras estas declaraciones surgieron muchas versiones que señalaban que Nicolás Buenfil ya tenía una relación cercana con su padre, pero ahora Erika Buenfil revela si es verdad que su hijo pasará la Navidad con Ernesto Zedillo Jr.

Aunque se habría mostrado muy hermética de hablar sobre Ernesto Zedillo Jr., Erika Buenfil sorprendió al confesar que su hijo Nicolás Buenfil de 17 años de edad ya había tenido un acercamiento con su padre.

Erika Buenfil reveló que fue Ernesto Zedillo Jr. quien quiso conocer a su hijo y tuvieron un encuentro en la casa de la actriz. La famosa no estuvo presente en ese momento.

Tras este primer encuentro muchas personas se han cuestionado sobre si Ernesto Zedillo Jr. y su hijo Nicolás Buenfil tienen una relación cercana luego de los años que pasaron separados.

En las últimas semanas incluso surgió el rumor de que Nicolás Buenfil podría pasar por primera vez la Navidad con su padre.

Ante todas las especulaciones, Erika Buenfil contestó de manera contundente que como todos los años su hijo pasará estas fiestas con ella.

En el video compartido por el programa ‘Chisme no Like’, Erika Buenfil destacó que nunca se plantearon la posibilidad de que padre e hijo estén juntos en Navidad.

“No, no es cierto, eso es mentira, nunca se planteó nada, Nicolás siempre pasó y ha pasado la Navidad conmigo, en este momento no se planeó nada, no inventen cosas que no son”

Erika Buenfil