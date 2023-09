En febrero de este año, Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación, la cual sigue causando confusión.

Y es que aunque hubo lágrimas y hasta un comunicado, Andrea Legarreta le sigue expresando amor a Erik Rubín en cada oportunidad.

Por si fuera poco, Andrea Legarreta y Erik Rubín viajan juntos, siguen haciendo proyectos juntos y, sí, viven bajo el mismo techo.

Andrea Legarreta y Erik Rubín (@andrealegarreta / Instagram )

Erik Rubín sí quiere dejar de vivir con Andrea Legarreta, pero no por la razón que piensas

Erik Rubín y Andrea Legarreta sí tienen contemplado dejar de vivir juntos ; sin embargo, debido a los compromisos laborales de ambos no han podido llevarlo a cabo.

“No hemos podido ni hacer el ejercicio completo. En eso estamos”, reveló Erik Rubín, de 52 años de edad, en un encuentro con periodistas.

Refiriéndose a que la psicóloga les pidió vivir separados para descubrir si se extrañan como pareja, acción que realizarán y cuando suceda lo darán a conocer.

“Nosotros hemos sido muy abiertos siempre y les contamos todo, a lo mejor nos lo podíamos haber guardado, pero parte del ejercicio era contar lo que nos había pasado, somos seres humanos, son rachas de la vida” Erik Rubín

A Erik Rubín le vale que digan que le fue infiel a Andrea Legarreta

Por otro lado, Erik Rubín dice no estar preocupado porque lo acusan de haberle sido infiel a Andrea Legarreta con Mónica Noguera, ambas de 52 años de edad.

A Erik Rubín le vale lo que digan ya que no tiene tiempo para concentrarse en otras cosas que no sean sus proyectos, sobre todo en chismes.

“A mí la verdad me vale, me vale”, dice y lamenta que los chismes afecten a otras personas que terminan siendo atacadas por lo que pide frenar el hate.

Asimismo deja entrever que no está interesado en demandar a Chisme No Like como lo hará Andrea Legarreta según advirtió ésta en el programa Hoy.

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

Cabe señalar que Andrea Legarreta y Mónica Noguera amenazaron con demandar al programa de espectáculos, incluso trascendió que ambas conductoras se unirán en esta guerra.

El nombre de Erik Rubín estará incluido debido a que a él se le acusa de haber traicionado a la madre de sus hijos.

De momento se desconoce si ya fue presentada la demanda por difamación contra los titulares de Chisme No Like.