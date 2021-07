Durante la tarde del 30 de junio se dio a conocer que Eric del Castillo había ingresado de urgencia al hospital tras sufrir una fuerte caída.

Su hija Verónica y su esposa doña Kate Trillo acompañaron a Eric del Castillo a un hospital al sur de la Ciudad de México.

El actor de 86 años fue captado ingresando por su propio pie, pero se notaba que le costaba trabajo caminar.

Luego de que se informara que Eric del Castillo había sido ingresado al hospital, surgieron varios rumores sobre su estado de salud.

Visiblemente lastimado, el actor reveló que se encontraba en la casa de su hija Verónica Castillo, pero no vio un escalón y terminó en el piso .

Su hija Verónica Castillo reveló que no se encontraba grave y que había ingresado al hospital luego de sufrir una fuerte caída.

Tras permanecer unas horas en el hospital, Eric del Castillo lo abandonó y concedió unas palabras a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí”

Al salir del hospital Eric del Castillo mostró las lesiones que sufrió tras la fuerte caída y aseguró que afortunadamente no pasó a mayores.

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”

Eric del Castillo