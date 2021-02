Eric del Castillo y su familia están bajo tratamiento de dióxido de cloro porque no creen en las vacunas

Eric del Castillo reveló que no se vacunará contra la Covid-19 debido a que no cree en las vacunas. Aseguró que toda su familia ha seguido las estrictas medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia y, además, toman dióxido de cloro.

El actor de 87 años de edad , señaló que no está interesado en registrarse para obtener la vacuna contra la Covid-19, y ningún integrante de su familia tiene planes de aplicársela.

Eric del Castillo y su familia toman dióxido de cloro

Durante una entrevista entre Eric del Castillo y el programa de televisión De Primera Mano, el actor compartió el tratamiento que ha seguido desde hace 6 meses junto a su esposa e hijas con dióxido de cloro.

Este químico ha sido duramente criticado a nivel internacional por el riesgo que representa su consumo para los humanos.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a familiares míos que estuvieron a punto de morir y se han salvado con dióxido de cloro […] Tenemos mucha información al respecto, información científica.” Eric del Castillo

Ante los comentarios negativos sobre el dióxido de cloro, Eric del Castillo defendió la libertad de cada persona para decidir su postura ante las vacunas, por lo que no busca difundir el consumo del químico.

“Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, simplemente yo no me vacuno. Tampoco recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia y decisión personal" Eric del Castillo

Eric del Castillo se mantiene activo desde casa

Eric del Castillo aclaró que aunque no se vacunará contra la Covid-19 porque no cree en las vacunas, él y su familia han acatado todas las medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia quedándose en casa.

Además de tomar dióxido de cloro, el actor se mantiene activo desde casa haciendo ejercicios sencillos para mantenerse en forma.