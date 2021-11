Eréndira Ibarra no quiere morbo en su denuncia de abuso sexual, por ello aseguró que seguirá manteniendo su caso fuera de las cámaras.

La actriz de ‘Matrix’ denunció a principios de este año que había sido abusada sexualmente por un productor, mismo que sigue libre y tiene apoyo de sus colegas, “Viva México”, dijo.

Eréndira Ibarra habló sobre la denuncia de abuso sexual que hizo a principios de este año, mismo en el que apuntó que fue un productor con quien tuvo que verse obligada a actuar.

La actriz que participará en ‘Matrix’ en su próximo estreno, señaló en su denuncia por Instagram, que, pese a que pidió no trabajar junto a él, la producción no cedió.

A cambio le pidieron que guardará silencio, lo que le desató ataques de ansiedad y demás crisis.

Ahora, Eréndira Ibarra fue abordada por los micrófonos de ‘Sale el Sol’, a quienes les dijo que no desea exponer su denuncia de abuso sexual, pues no desea tener morbo a su alrededor.

“Lo demás es morbo, he decido llevar un proceso distinto, he decidido por el momento no escrachar en redes sociales”.

Eréndira Ibarra, actriz.