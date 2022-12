La maternidad no ha sido fácil para Eréndira Ibarra, quien impacta con duras confesiones sobre su vida: “no me sale nada fácil”.

Eréndira Ibarra -de 37 años de edad- es una de las actrices mexicanas que ha logrado destacar en Hollywood y trabajó en la película ‘Matrix Resurrections’.

Sin embargo, su vida personal no ha sido fácil e hizo duras revelaciones sobre la maternidad y un triste pensamiento que la persiguió por años.

En 2017, Eréndira Ibarra se convirtió en madre de un niño junto a su pareja Fredd Londoño; Actualmente su hijo Rocco tiene cinco años y padece un espectro autista.

Eréndira Ibarra (Tomada de video)

Eréndira Ibarra cree que la sociedad presiona a las mujeres a ser madres

En noviembre de 2022, Eréndira Ibarra dio una entrevista al podcast ‘Más allá del rosa”y habló del tema de la maternidad y la presión social que se ejerce sobre las mujeres.

Para Eréndira Ibarra, tener experiencias lejos de la maternidad le han hecho valorar la conexión que tiene con su hijo.

Eréndira Ibarra explica que cuando trabaja y se aleja de su hijo, no lo ve como un sacrificio; pues está haciendo cosas que valen la pena.

“Ha sido un proceso brutal darme cuenta que quizá no necesariamente quería ser mamá, pero la sociedad me lo dictó. Me pudieron una muñeca en los brazos y me dijeron: ‘tú eres mujer, tú vas a maternar’ y toda mi vida creí: quiero dos hijos” Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra, actriz. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

La actriz explica que decir que tal vez no quería ser madre, no significa que sea mala persona; pues ser madre tal vez no era algo que ella quería.

“Definitivamente a lo mejor eso no era lo que yo quería. Me cuestiono que si realmente yo quería tener hijos o la sociedad me dictó que esa era mi función y entonces tenía que tenerlos” Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra exhortó a la mujeres a pensar si realmente quieren ser madres o solo es presión de la sociedad: “Tener un hijo no te define en el mundo. Tú puedes vivir y no tener hijos”.

Eréndira Ibarra lucha contra la creencia que la persigue: “estaría mejor muerta”

Durante varios años, Eréndira Ibarra ha estado luchando con una creencia que le hizo pensar en quitarse la vida.

“La creencia más limitante para mí es que estaría mejor muerta. Estaría mejor muerta, es una creencia muy fuerte que viene de una niña abusada, que cuando la estaban abusando pensaba. Y si me muera ya se va este dolor” Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra narra que este pensamiento siguió en su mente después de ser madre y tener una vida estable.

Eréndira Ibarra (Agencia México)

“Tenía mucho dolor, estaba viviendo un abuso muy fuerte y empecé a vivirlo desde muy pequeña. Lo cabrón de esa creencia limitante me ayudó a sobrevivir a mi infancia” Eréndira Ibarra

La hija de Epigmenio Ibarra dice que esta creencia limitante le ayudó a sobrevivir al abuso, pues la idea de tener paz la reconfortaba.

“Eso me ayudó a sobrevivir, pero ahora me estorba para vivir” contó Erendira Ibarra, quien dice que su familia es la que la mantiene viva y le da fuerza para seguir.