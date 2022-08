Erasmo Catarino finalmente habla de porqué plantó a Rubí en la final de La Academia 2022 y confiesa si es verdad que la producción tuvo algo que ver con su ausencia.

El pasado 13 de agosto se llevó a cabo la primera parte de la final de La Academia 2022, como parte de su presentación los académicos cantarían a duetos con grandes personalidades.

Sin embargo se dio a conocer en pleno concierto que el dueto entre Erasmo Catarino de 44 años de edad y Rubí Ibarra no se podría realizar debido a que el ganador de la cuarta generación de La Academia no se presentó.

Esto ocasionó que Erasmo Catarino recibiera un sinfín de críticas pues usuarios señalaron que era poco profesional de su parte no presentarse ya que podría perjudicar a Rubí Ibarra de 21 años de edad. Aunque ya se conoce al gran ganador, los ataques hacia el famoso no han parado.

Rubí y Menny Carrasco en La Academia (@laacademiatv)

Erasmo Catarino revela porqué plantó a Rubí en la final de La Academia

Con la celebración de los 20 años de La Academia, algunos ex académicos se volvieron a presentar en el escenario que los vio nacer. Tal fue el caso de Erasmo Catarino quien se mostró muy feliz de poder regresar al reality donde Cesia se convirtió en la gran ganadora.

Para la final se había planeado que Erasmo Catarino hiciera un dueto con Rubí Ibarra, sin embargo en pleno concierto Yahir anunció que la alumna cantaría con el maestro Menny Carrasco de 39 años de edad porque el famoso no se presentó.

Erasmo Catarino fue cuestionado sobre su ausencia en la final de La Academia durante su participación en ‘La Caminera’.

En su entrevista Erasmo Catarino confesó que fue una semana con mucho trabajo además de que fue un momento complicado ya que se cumplía 4 años de la muerte de su mamá.

“Hace 15 días mi madre cumplió 4 años de fallecida, para mi lo más importante es dejarle flores a mi madre más que todo. Para mí algo muy importante es irle a dejar flores a mi madre” Erasmo Catarino

Erasmo Catarino puntualizó que tenía varios compromisos que cumplir en la semana previa a la final de La Academia 2022.

“Yo no puedo aún no he superado eso. Después de irle a dejar flores a mi madre yo tenía que irme a San Cristóbal de las Casas el día martes, el miércoles yo tenía que presentarme en Tuxtla Gutiérrez y el jueves estaba en Taxco de Alarcón” Erasmo Catarino

Aunque había planeado ir a La Academia, había pedido un tema que tuviera dominado pues por su agenda no tenía tiempo para poder ensayar.

“El viernes me iba a Acapulco y el sábado descansaba para poder organizarme e ir a cantar a La Academia, pero un tema que yo tuviera dominado” Erasmo Catarino

Erasmo Catarino señaló que mandó dos propuestas a La Academia ya que quería presentarse con profesionalismo.

“Yo no tenía espacio para ensayar, y la neta hay que ensayar. El tema que sea tienes que ensayar e incluso yo mandé dos propuestas con todo el cariño que le tengo a la producción, La Academia, al público porque hay que darle algo bien con profesionalismo” Erasmo Catarino

Erasmo Catarino dice que lo criticaron en redes por culpa de la producción de La Academia

Ante las críticas que recibió, Erasmo Catarino puntualizó que no tenía nada que ver con el hecho de que se le haya subido, sino que siempre trata de entregar lo mejor y en esa ocasión no pudo ensayar.

“No es que sea mamón, que se me haya subido, tenía también mi agenda. Si nos dedicamos a esto tenemos que hacer bien las cosas, si me he equivocado, si he hecho las cosas a lo mejor mal, pero trato de siempre hacer lo mejor que puedo” Erasmo Catarino

Erasmo Catarino destacó que la producción le aviso el jueves en la tarde que no ocuparían los temas que mandó pues habían optado por el que traían.

“Por cuestiones de agenda yo no podía, se les avisó desde el lunes. Jueves en la tarde me dicen oye no vamos con ninguno de los temas que mandaste, vamos con el tema que nosotros traemos” Erasmo Catarino

Durante su conversación, Erasmo Catarino señaló que avisó que no podría asistir porque no tenía el espacio para ensayar, sin embargo la producción no aclaró que no se presentaría en la final.

“Yo les dije que no podía porque no tenía el espacio para ensayar, ellos no salieron a dar la nota de quién iba con ella. Me mantuvieron así, me comieron en las redes” Erasmo Catarino

Erasmo Catarino destacó que para él Rubí Ibarra fue de las alumnas que más creció y siempre le deseará lo mejor.

“Le deseo el mayor de los éxitos a los ganadores, creo que Rubí es una de las niñas que creció mucho, sabe que le deseo lo mejor” Erasmo Catarino