¿Cuándo va a salir la entrevista de René Franco a Adrián Marcelo? El ex habitante de La Casa de los Famosos 2024 habría revelado el futuro de esta.

Desde hace algunas semanas, René Franco -de 59 años de edad- ha presumido la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo, luego de que este abandonó La Casa de los Famosos 2024.

René Franco ha señalado que su entrevista con Adrián Marcelo -de 34 años de edad- es tan buena que las personas no se la van a querer perder.

Pese a que se esperaba que la entrevista se estrenará el viernes 11 de octubre, esto no fue así por lo que muchos se han cuestionado qué ha pasado.

Aunque René Franco no pierde la esperanza de que la entrevista salga pronto a la luz, Adrián Marcelo tendría otros planes en mente.

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos 2024 y es que su “estrategia” no les gustó a los televidentes.

Luego de que varias marcas decidieran retirar su patrocinio, Adrián Marcelo decidió salirse de La Casa de los Famosos 2024.

Tras haber guardado silencio por más de un mes, Adrián Marcelo ha decidido hablar abiertamente sobre su paso por La Casa de los Famosos 2024 y toda la polémica que se generó.

René Franco presumió que había podido entrevistar a Adrián Marcelo tras su salida de La Casa de los Famosos 2024 y se dijo feliz con el resultado.

Sin embargo, tal parece que Adrián Marcelo no piensa lo mismo y así lo dijo en una entrevista para el pódcast Conversaciones.

Pleito Un tal Fredo vs Potro Caballero: Lo llamaron “horripilante” y así cayó a ex habitante de La Casa de los Famosos 2024

Y es que Adrián Marcelo señaló que René Franco solo quería convencerlo para que estuviera en la televisión.

“Parecía un intento por convencerme de que estoy hecho para tele y yo le digo es un ambiente en el que sinceramente me asquea y me dice es que no sabes nada de tele porque así no es la tele”

Adrián Marcelo