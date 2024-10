¿Qué pasó con la entrevista de René Franco a Adrián Marcelo? El comediante regio la habría confiscado e incluso se burló del periodista pese a que él lo defendía.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- se convirtió en uno de los personajes más polémicos dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Pese a que se señalaba que era uno de los personajes fuertes del reality, Adrián Marcelo decidió abandonar La Casa de los Famosos 2024 luego de que varias marcas quitaron su patrocinio por la violencia que mostraba.

Tras su salida, Adrián Marcelo se mantuvo alejado del ojo público, sin embargo René Franco -de 59 años de edad- presumió que había tenido una entrevista con él.

René Franco aseguró que su entrevista con Adrián Marcelo habría quedado increíble luego de lo que pasó en La Casa de los Famosos 2024 por lo que le pidió a sus seguidores no perdérsela el viernes 11 de octubre.

Sin embargo, está no ha salido a la luz por lo que todo el mundo ha cuestionado qué ha pasado con la entrevista de René Franco a Adrián Marcelo, ¿será que si saldrá al aire?

René Franco

¿Entrevista a Adrián Marcelo no se publicará? René Franco ya considera esta posibilidad

A través de sus redes sociales, René Franco presumió que había podido entrevistar a Adrián Marcelo luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos 2024.

René Franco reveló que había acordado con Adrián Marcelo que la entrevista saliera el 11 de octubre, pero al final de cuentas no se estrenó.

Y es que tras promocionarla ampliamente por las redes sociales, hay varias dudas sobre si la entrevista de René Franco podría salir a la luz.

En medio de las especulaciones, René Franco reveló que tenían un acuerdo con Adrián Marcelo para que posteriormente se publicará su entrevista y de esta manera no interferir en los proyectos del influencer tras su paso por La Casa de los Famosos 2024.

René Franco señaló que Adrián Marcelo es el que pondrá la fecha del estreno de la entrevista.

Hay un acuerdo entre @La_Taquilla y @adrianm10 de no estrenar la entrevista, hasta que haya re estrenado sus programas.



Para darle a cada cosa su tiempo y espacio.



El equipo de Adrián y nosotros los escuchamos y creo que ambos estamos contentos de la expectativa que genera.

Este comentario generó gran polémica y es que usuarios han criticado a René Franco por doblar las manos ante Adrián Marcelo y entregarle el control de una entrevista.

Y es que tal parece que René Franco no tienen control e incluso se ha especulado que el equipo de Adrián Marcelo la está editando para que no quede mal el regiomontano.

A través de sus redes sociales, René Franco incluso insinuó que su entrevista con Adrián Marcelo no podría salir a la luz.

Más y más expectativa.



¿Y si la entrevista nunca sale?



Se volvería leyenda…

René Franco revela que Adrián Marcelo le confiscó la entrevista

En una transmisión en vivo con la periodista Ivette Hernández, René Franco confirmó que Adrián Marcelo le confiscó la entrevista.

“Está embargada porque él va a sacar primero sus productos y después me da la fecha de aire” René Franco

René Franco aseguró que no tiene la entrevista con Adrián Marcelo, por lo que será el influencer quién se la mande y le diga cuando la puede publicar.

Ante los cuestionamientos de cómo era posible esto, ya que los periodistas son los que se quedan con el control de su entrevista.

René Franco intentó justificarse al señalar que no ve nada de malo que Adrián Marcelo se haya quedado con la entrevista.

“Me parece absolutamente lógico. Siempre he tenido información embargada de la Warner, de Televisa, ¿por qué no voy a embargarle su información a Adrián Marcelo? Es tan importante como Televisa o la Warner Bros... Es de ese tamaño él” René Franco

Adrian Marcelo se rajo y no dejó que Rene Franco sacara su entrevista con el.



Mejor que lo dejen así. Adrian acaba de quedar mal otra vez, mientras Rene sigue de rogon con el 🤦🏻 pic.twitter.com/6btlC1FlzL — Juan Bellik ⚔️🇲🇽🇪🇸⚔️ (@bellik14451) October 12, 2024

“Adrián ardidoooooo en lugar de Adrián Marcelo, Adrián ardidooooo”, “jajaja no me cae Rene, pero AM solo acepta las entrevistas de sus borregos no soporta presión”, “Quedaste como payaso”, son algunos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

Usuarios creen que René Franco ya perdió toda noción de la realidad y es que incluso aseguró que eran sus habitantes los de La Casa de los Famosos 2024.

Cómo ven al chanclas alias René Franco dice que era su casa y eran sus habitantes

Adrián Marcelo se burla de Rene Franco, pese a que él lo defendió

Adrián Marcelo ya apareció en un episodio de su podcast ‘Hermanos de Leche’, que hace en conjunto con su amigo ‘La Mole’, en donde hablaron sobre lo que pasó en La Casa de los Famosos 2024.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Adrián Marcelo se burló de René Franco al asegurar que la entrevista no habría salido como habría querido.

Y es que Adrián Marcelo aseguró que no pudo platicar bien con René Franco, pues él viene de un formato más rígido.

Adrián Marcelo aseguró que no quiere saber nada de televisión, por lo que no entendía los cuestionamientos de René Franco.

“Me entrevistó René y no se puede cotorrear así porque no agarra onda. Dice: ‘Es que no sabes nada de televisión’, y yo: ‘No, no quiero saber de tele w…’ ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el veinte” Adrián Marcelo

De esta manera, Adrián Marcelo confirmó que no había quedado conforme con la entrevista de René Franco, a quien tachó de venir de una vieja escuela.

Critican a René Franco por doblar las manos ante Adrián Marcelo y dejarle todo el control

La entrevista entre René Franco y Adrián Marcelo habría generado gran revuelo en las redes sociales.

Sin embargo, algunos usuarios creen que Adrián Marcelo le jugó chueco a René Franco y ahora de él depende su lanzamiento.

Flor Rubio no se quedó ajena a esta situación y no dudaron en cuestionar las acciones de René Franco.

Y es que en su programa, Flor Rubio señaló que el periodista es quien debe decidir el futuro del trabajo que realiza.

“Había prometido para el día 11 sacar su entrevista... Pero parece ser que como si fuera un junket, René no grabó con sus propios recursos, sino que le grabaron y parece ser que le están reteniendo el material” Flor Rubio

Gabo Cuevas cuestionó que sea el famoso que tenga el control de todo, pues es el periodista quién decide la fecha de lanzamiento.

“Perdóname, pero creo que René ha entrevistado a personajes que sí son del espectáculo y jamás le han hecho este desaire, ni a él ni a muchos de nosotros. Esta parte de ‘okey, te voy a dar la entrevista, pero yo te voy a decir cuándo, ¿qué es eso?” Gabo Cuevas

Flor Rubio puntualizó que eso le pasa a René Franco por defender a un personaje como Adrián Marcelo.

“Pero a ver, son los frentazos que te da la vida cuando defiendes a esa gente con esa vehemencia que ha defendido René, y mira de qué manera le responde Adrián Marcelo, reteniéndole el material” Flor Rubio