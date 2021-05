Tras rumores que señalan que Enrique Guzmán amenazó con un arma a Pablo Moctezuma, el cantante aclaró la situación y reveló que sí estaba dispuesto a hacerlo.

En entrevista con Aurora Valle, el famoso destacó que si fue a buscar al papá de Frida Sofía ya que él había golpeado a Alejandra Guzmán, pero no pudo encontrarlo.

Enrique Guzmán: “Sí le pude haber disparado, pero no salió nunca”

En el video compartido por el programa Hoy, Enrique Guzmán habló sobre los rumores que señalan que amenazó a Pablo Moctezuma con un arma.

Tras los rumores, el cantante reconoció que fue a buscar al padre de Frida Sofía con una pistola, pero nunca lo encontró.

“Sí iba yo armado, sí le pude haber apuntado, pero no salió nunca, salió la niña (Alejandra) luego luego, y entonces la subí al coche y me la llevé cuando la golpeó” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán puntualizó que se encontraba muy enojado porque había golpeado a Alejandra Guzmán.

“Porque venía golpeada, si ha salido le sacó la pistola, ¡cómo no!, y sí, muy violento sí, ¡cómo no!, pero no salió, me dijo (Alejandra) vamos papá, que él también trae (pistola), y yo ‘bueno, vámonos’, pero no lo vi” Enrique Guzmán

El artista de 78 años destacó que no se arrepiente ya que solo defendió a su hija.

“¡Claro!, pudo haber pasado, si estaba yo defendiendo a mi hija, y lo vuelvo a hacer si pasa mañana, lo hago, ¡cómo no!, pero no pasó, no llegamos a eso, nunca salió el señor, ¡claro que iba yo a defender a mi hija!, estaba toda golpeada y bañada de sangre y con un ojo así de gordo, y venía de ser golpeada por él, no salió. No hubo violencia con él, sino la hubiera habido, ¡eso te lo brindo!” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán aceptó que ha sido un hombre violento, pero es diferente a tocar a una niña de cinco años.

“Antes era yo muy vengativo y sí reaccionaba yo a las agresiones muy agresivamente, pero a un ataque […], puede que sí haya sido violento, yo creo que no lo suficiente para violar a una niña de 5 años” Enrique Guzmán

Por último el cantante destacó que ya no quiere saber nada de Frida Sofía.