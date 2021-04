Un abogado experto en víctimas de abuso sexual explicó cómo procedería la demanda de Frida Sofía contra Enrique Guzmán pese a los años transcurridos

Frida Sofía anunció hace unos días que, con el apoyo de su padre Pablo Moctezuma, denunciará legalmente a Enrique Guzmán por el presunto abuso sexual que habría cometido en su contra cuando era una niña.

Desde entonces, abogados consultados por diferentes medios han asegurado que la demanda de Frida Sofía resultará improcedente, entre otras cosas, porque los hechos denunciados habrían ocurrido hace ya muchos años y el delito habría prescrito.

Sin embargo, el abogado Francisco Hernández , experto activista en la defensa de víctimas de abuso sexual, afirma que si Frida Sofía demuestra que padece un daño psicológico derivado del crimen que ha acusado, el juicio por la vía civil no prescribe.

Demanda de Frida Sofía dependería de un diagnóstico psicológico

En entrevista para el programa 'De primera mano', Hernández explicó que la prescripción del abuso sexual denunciado por la hija de Alejandra Guzmán…

“Aplica, siempre y cuando el afectado tenga conocimiento del mismo, porque de lo contrario, el plazo comienza cuando él conozca el daño, es decir, cuando el psicólogo le dice, ‘oye, Frida, tú tienes una afectación que deriva de un abuso sexual cometido por tal persona. Con eso ya tiene gran parte ganada” Francisco Hernández, abogado experto en víctimas de abuso sexual

Frida Sofía: Si el daño que acusa es diagnosticado hasta ahora, sí habría delito qué perseguir

El abogado comentó que Frida Sofía debería acudir con un especialista en psicología para que sea él quien determine si el abuso que habría sufrido algún daño, pero también...

“si esa afectación fue causada por Enrique Guzmán, esos problemas que pueden derivar... en trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, depresiones múltiples, etc.” Francisco Hernández, abogado experto en víctimas de abuso sexual

Esto significaría que si hasta el día de hoy Frida Sofía no ha sido debidamente diagnosticada, el delito del que acusa a su abuelo no ha prescrito porque no hay un documento que haga oficial el daño sufrido.