Enrique Guzmán no quiere hablar con Frida Sofía ya que nunca le faltó el respeto

Enrique Guzmán confesó que tras las acusaciones de Frida Sofía ha llorado mucho, además destacó que no le gusta que esa parte la conozca el público.

En el programa Hoy se trasmitió la última parte de la entrevista que se le realizó a Enrique Guzmán en donde habla sobre cómo se siente.

En su conversación el cantante confesó que tras las acusaciones de Frida Sofía no ha parado de llorar y lamentó que el público conociera esa faceta.

Raúl Araiza desacredita a Frida Sofía al señalar que sus acusaciones podrían ser una etapa

En el video Enrique Guzmán destacó que ojalá pudiera conversar con Frida Sofía. A lo que Raúl Araiza puntualizó que es algo que se va a dar.

Sin embargo el conductor desacreditó las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán al señalar que puede que se trate de una etapa.

“Se tiene que dar, amigo porque ella seguramente te quiere mucho. Puede ser una etapa también todo esto” Raúl Araiza

Enrique Guzmán se refirió a los supuestos problemas mentales al señalar que no entiende “donde se le prende el cuete para disparar”.

Enrique Guzmán: “No, yo creo que ya me vio bastante, no quiero hablar con ella”

Martha Figueroa lo cuestionó sobre cómo se piensa recuperarse tras las acusaciones de Frida Sofía a lo que Enrique Guzmán señaló que tiene un gran apoyo.

El cantante puntualizó que ha llorado mucho y que su familia no le queda otra que aguantarse.

“Tengo una señora que es mi apoyo total, me escucha llorar y… se aguanta” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán puntualizó que no le hubiera gustado que el público conociera esta faceta de él.

“Esta parte mía, no quiero que la vea el público, no es para ellos es para mí nada más” Enrique Guzmán

El famoso señaló que espera que sirva de algo su entrevista con el programa Hoy. También destacó que espera que un día Frida Sofía se disculpe.

“Espero que alguna vez me diga ‘Abu perdóname, algo hice mal o en algo la regué o me orillaron o me equivoqué’, porque yo faltarle a ella nunca lo he hecho, nunca” Enrique Guzmán

Por último, Enrique Guzmán confesó que no le gustaría hablar con Frida Sofía.