Alejandra Guzmán pide a Frida Sofía que “se de cuenta que en verdad la ama” (VIDEO)

Hace algunos meses se originó una gran controversia debido a algunas denuncias que emitió Frida Sofia en contra de su mamá, Alejandra Guzmán, y su abuelo, Enrique Guzmán.

Entre las acusaciones que hizo Frida Sofía se encontraban la de corrupción de menores, violencia familiar, así como de abuso sexual; siendo esta última emitida únicamente en contra de Enrique Guzmán.

Desde entonces la separación de la familia ha sido más que evidente; por lo que en varias ocasiones se le ha pedido a Frida Sofía y a Alejandra Guzmán esclarecer algunos puntos al respecto.

Recientemente Alejandra Guzmán acudió como invitada a una transmisión de “Todo para la mujer”, programa de Maxine Woodside.

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán fue al espacio de Maxine Woodside para hablar de su nuevo proyecto, “El juego de las llaves”.

Esta producción es sumamente importante para Alejandra Guzmán, pues implica su regreso en la actuación luego de haber enfocado su carrera al canto durante 29 años.

Al final de la conversación, la conductora de “Todo para la mujer” le preguntó a la mamá de Frida Sofía cómo estaba toda la situación.

A pesar de que no mencionó directamente el nombre de su hija, hizo referencia al gran dolor que ha sentido por ello, y la fuerza que ha sacado de la situación.

“Estoy muy bien, a pesar de todo. He sacado fuerza de este dolor, he sacado recuperación, he sacado valentía y valor y fuerza, fortaleza, cosas que conozco y sé ponerle una buena cara a la adversidad y conozco la verdad, que también la verdad me da mucha paz”

Alejandra Guzmán