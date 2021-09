Enrique Guzmán asegura que las denuncias de abuso sexual ‘están de moda’

El cantante Enrique Guzmán ha estado en medio de la polémica luego de que su nieta, Frida Sofía, lo acusara de abuso sexual.

Ahora, Enrique Guzmán volvió a causar conmoción tras declarar que las denuncias de abuso sexual ‘están de moda’.

Enrique Guzmán asegura sentirse avergonzado de la situación que está viviendo

Durante su participación en el programa Hoy, para promocionar ‘Jesucristo Súperestrella’, Enrique Guzmán habló sobre la denuncia de abuso sexual que tiene en su contra.

“Hoy está de moda… que haya ese tipo de quejas y yo este tipo de cosas pues las tengo que enfrentar” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán también mencionó sentirse avergonzado de estar viviendo esta situación porque una de sus nietas vive en su casa y no le gustaría que se diera otro ‘mal entendido’.

“Imagínate si yo tuviera esa enfermedad (de abusador) sería terrible. Esta niña se esperó 25 años para decir que yo tuve algo que ver…” Enrique Guzmán

Posteriormente, la periodista Martha Figueroa preguntó a Enrique Guzmán cómo ha logrado superar este señalamiento por parte de su nieta.

Por lo que Enrique Guzmán respondió: “No lo he superado todavía… hasta que ella no recapacite y hable las cosas con verdad, no pasa nada”.

Sin embargo, Enrique Guzmán señaló que ha contado con el apoyo de su hija, Alejandra Guzmán, durante todo este proceso.

“La verdad algún día me dijo ‘papá, haz lo que tengas que hacer” Enrique Guzmán

Además, Enrique Guzmán destacó que, a pesar de querer a Frida Sofía, ella tiene que probar sus acusaciones y esto le será difícil porque no cometió ningún delito contra la joven.

Enrique Guzmán declaró que sus abogados siguen trabajando en su caso

Finalmente, Enrique Guzmán declaró que sus abogados siguen trabajando en resolver su problema por la vía legal, No obstante, no detalló si ha hablado con su nieta directamente.

Cabe recordar que fue, aproximadamente, hace cinco meses cuando Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de tocamiento indebido y abuso sexual.

Actualmente, Enrique Guzmán participa en la obra musical ‘Jesucristo Súperestrella’, donde interpreta al ‘rey Herodes’ y comparte créditos con los cantantes Yahir y María José.