Emir Pabón y Stefanía de Aranda: Hijo ya salió del hospital; lo dan de alta luego de casi un mes

Recordemos que el pasado 11 de junio, Emir Pabón y su esposa, Stefanía de Aranda, sufrieron un accidente automovilístico en Estados Unidos , el cual fue provocado por el conductor de su Uber, por conducir a exceso de velocidad.

Cuando ocurrió el accidente, Stefanía de Aranda estaba embarazada; por lo que su estado de salud estuvo bastante delicado. Incluso tuvo que entrar a terapia intensiva.

Sin embargo, tanto Stefanía de Aranda como su bebé tuvieron una exitosa recuperación, por lo que hace unas semanas se dio a conocer que el hijo de la pareja ya había nacido.

Durante la transmisión de este 10 de septiembre del programa “Ventaneando” se dio a conocer que luego de poco más de un mes de estar en el hospital, finalmente su bebé fue dado de alta.

“El bebé sale gracias a Dios muy bien, estable de salud. Sí debemos de tener medidas de precaución. Ahorita no podemos tener, por ejemplo, visitas”

Por su parte, Stefanía de Aranda detalló que en estos próximos días deben tener una gran cantidad de cuidados. Deben cuidarlo especialmente de los cambios de clima y del Covid-19.

Entonces, se le preguntó a la pareja la razón por la que el bebé, quien lleva el nombre de Matías, tuvo que quedarse en el hospital después de haber nacido.

Por lo que Stefanía de Aranda explicó que le dio preeclampsia, complicación del embarazo potencialmente grave que se caracteriza por una presión arterial elevada.

Fue debido a estas complicaciones que Matías tuvo que nacer antes de lo previsto.

Luego de eso, la pareja detalló que durante el transcurso del día, el bebé ha respondido bien

Además de que ha tenido que aclimatarse a la casa.

Luego de que dieran los detalles acerca del estado de salud de su primogénito, se les preguntó a Emir Pabón y a Stefanía de Aranda como están ellos debido a todo este proceso.

A lo que Emir Pabón aseguró que en este tipo de situaciones lo que más cuenta es la actitud que tome cada quien.

Además, señalaron que su hijo los motiva a seguir adelante .

Entonces, los conductores de Ventaneando le preguntaron a los famosos si Matías ya estaba bautizado, a lo que contestaron afirmativamente.

“Mi mamá me decía ‘Stefi, acuerdate que cuando tu estabas hospitalizada...’ Me llevaron un padre, me dio los santos óleos, yo tenía mucho miedo y a partir de ahí empecé a mejorar”

Stefanía de Aranda