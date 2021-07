Esposa de Emir Pabón saldrá del hospital tras sufrir aparatoso accidente

Después de pasar tres semanas hospitalizada, Stefanía de Aranda, esposa de Emir Pabón, reveló que será dada de alta este 2 de julio, tras sufrir aparatoso accidente en Estados Unidos.

Luego de haberse sometido a una riesgosa cirugía, Stefanía de Aranda aseguró que su “bebé es un guerrero” y afortunadamente se encuentra bien.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda (Tomada de video )

Emir Pabón y Stefanía de Aranda rompen en llanto al hablar sobre su bebé

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Emir Pabón y Stefanía de Aranda se conmovieron hasta las lágrimas al hablar sobre lo que vivieron tras sufrir un aparatoso accidente en Estados Unidos.

Luego de haber superado una riesgosa cirugía, Stefanía de Aranda se mostró muy feliz de poder abandonar el hospital.

“Me siento muy agradecida con toda la gente que me han tenido en sus oraciones, mi bebé está bien, por fin mañana saldré del hospital después de tres semanas tan duras, de tantas emociones” Stefanía de Aranda

Sobre el estado de salud de su bebé, Stefanía de Aranda destacó que siempre fue un guerrero y se mantuvo fuerte.

“El bebé desde el día del accidente ha sido un guerrero, siempre ha estado muy bien, me lo monitorean tres veces al día, su corazón late muy fuerte, jamás tuve ningún sangrado, tenía dolores en todo el cuerpo menos en el vientre” Stefanía de Aranda

Entre lágrimas, Stefanía de Aranda habló sobre la difícil situación que sufrió ya que aunque tenía un gran dolor no podían proporcionarle anestesia para cuidar la salud de su bebé.

“Mañana me dan de alta del hospital y estoy feliz porque pasé por unas semanas muy duras, un cateterismo en el corazón que casi no me pusieron anestesia por el bebé, me dolió mucho, la cirugía de la pierna fue de alto riesgo, pero aquí estamos” Stefanía de Aranda

Tras el accidente, Emir Pabón y Stefanía de Aranda han decidido cambiarle el nombre a su hijo

Por su parte Emir Pabón se mostró agradecido porque su familia se encuentra bien. Además confesó que en un principio tenían pensado llamar a su hijo Sebastián pero tras el accidente ya piensan en otro nombre.

“Teníamos ya un nombre, pero dentro de poco les vamos a dar la noticia de cómo se va a llamar, va a tener un nombre que tiene que ver con Dios, la fe y con tanta protección que tenemos de Dios” Emir Pabón

Al borde del llanto Stefanía de Aranda confesó que su hijo le dio la fuerza necesaria para poder salir adelante.

“Agradecerle por escogernos como sus papás, porque no se rindió, ha sido un guerrero y sé que tiene muchas ganas de venir al mundo y lo vamos a recibir con todo nuestro amor. Cuando fueron las operaciones estaba derrotada, llegue a sentir que me iba a morir porque me dijeron que me podía dar un paro cardiaco y lo que me daba fuerza era el bebé que está lleno de vida” Stefanía de Aranda

Pese a que va a salir del hospital, la esposa de Emir Pabón reveló que aún no puede respirar con normalidad, por lo que teme que en su parto pueda haber una complicación.

“Les pido por mi recuperación porque el cuadro de grasa todavía está en mi pulmón, ya no tengo riesgo, pero tarda tiempo en irse. Me preocupa un poco porque ya tengo seis meses y el bebé va a crecer más, al principio necesitaba oxígeno para poder respirar porque no podía” Stefanía de Aranda

Conmovidos Emir Pabón y Stefanía de Aranda agradecieron todos los mensajes que han recibido.