Emilio Osorio podría incursionar en el regional mexicano tras su participación en la bioserie de Vicente Fernández: ‘El último rey. El hijo del pueblo’.

Tras el éxito de la primera temporada de la bioserie de Vicente Fernández producida por Juan Osorio, Emilio Osorio reconoció que su personaje le cambió la vida por lo que no descarta la posibilidad de incursionar en este género.

Pese a que su actuación como Alejandro Fernández en ‘El último rey. El hijo del pueblo’, fue muy criticada, Emilio Osorio destacó que fue un proyecto muy importante para su trayectoria artística.

De la mano de su papá Juan Osorio, Emilio Osorio se ha logrado consolidar en el mundo de la actuación. Sin embargo tampoco ha abandonado su faceta como cantante.

Tras su participación en ‘El último rey. El hijo del pueblo’, Emilio Osorio destacó que no descarta la posibilidad de poder desarrollarse en el género regional mexicano.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Emilio Osorio donde confesó que es importante seguir creciendo con cada personaje y proyecto en el que participa.

Emilio Osorio reconoció que con la bioserie de Vicente Fernández se concentro en la música tradicional con mariachi y ya quería soltarlo para ver qué reacción tenían las personas.

En ese sentido Emilio Osorio señaló que le daban ganas de incursionar en el género regional mexicano, pero con gente con la que sepa que va a funcionar.

Los conductores del programa Hoy apoyaron la idea de que Emilio Osorio se pueda desarrollar en el género del regional mexicano.

Al ser cuestionado sobre si siente que ha crecido en su trayectoria, Emilio Osorio destacó que en realidad ha aprendido muchas cosas que han mejorado su trabajo.

“No he sentido que he crecido, he sentido que he aprendido muchas cosas. Esas cosas que he aprendido me han servido para que las cosas que haga después las haga más fácilmente”

Emilio Osorio