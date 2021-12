Emilio Osorio es reprendido por la producción de ‘¿Quién es la máscara?’ (VIDEO)

El actor mexicano Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, fue reprendido por la producción de ‘¿Quién es la máscara?’.

Recordemos que Emilio Osorio ganó el tercer lugar de ‘¿Quién es la máscara?’, donde se ocultó tras el personaje de ‘La hueva’.

En programa de telerrealidad, una serie de celebridades compiten de manera anónima con trajes o disfraces y el objetivo es lograr mantener su identidad oculta y demostrar sus dotes artísticos.

Durante la final de ‘¿Quién es la máscara?’, el cantante, en su papel de ‘La Hueva’, negó ser Emilio Osorio, situación que hizo enfadar a la producción.

Adrian Uribe, permitió a cada personaje mencionar una celebridad, para que los jueces la descartaran de su quiniela y fue en ese momento cuando negó ser Emilio Osorio.

La Hueva de ¿Quién es la Máscara? (@QuiéneslaMáscara / Instagram)

Emilio Osorio confiesa que recibió regaño tras mentir sobre su identidad

En una entrevista para el programa de revista ‘Hoy’, Emilio Osorio reveló que la producción de ‘¿Quién es la máscara?’ lo reprendió.

El regalo se debió a que no aceptó que él era quien se escondía bajo el disfraz de ‘La Hueva’.

“Al final, justo cuando me dijeron ‘dinos quién no eres’, les dije que no era Emilio Osorio”, relató el también actor.

“Ya en ese momento dentro del programa se pusieron muy tensos y hablaron conmigo tras bambalinas”, agregó.

Entre risas, Emilio Osorio narró, “Me dijeron ‘oye, es que no puedes mentir que no eres tú’ y yo decía que ya todos sabían que era yo”.

Finalmente, todo resultó favorable para ‘La Hueva’, pues no solo llegó hasta la final de ‘¿Quién es la máscara?’, también consiguió el tercer lugar de la competencia.

Pese a la diferencia que Emilio Osorio tuvo con la producción, también se divirtió haciendo un par de travesuras tras bambalinas, aprovechando el anonimato.

“Ponerme una máscara encima fue súper divertido porque podía hacer las travesuras que yo quería adentro del foro, nadie sabía que era yo”, dijo el hijo de Niurka Marcos.

“Hoy en día los técnicos saben que fui yo el que les agarró las pompas”, agregó el joven de 19 años.