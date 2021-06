Elvira Monsell consigue su primer casting en 2 años con el apoyo de las redes

Elvira Monsell dio un feliz anuncio en su cuenta de Instagram, a unos días de denunciar que, a pesar de contar con una larga trayectoria como actriz, tenía dos años sin trabajo.

La situación, reveló Elvira Monsell, se debía a que los productores le exigían contar con una gran cantidad de seguidores en redes para ofrecerle algún papel.

“‘No importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no, lo importante es cuántos seguidores tengas”

Elvira Monsell