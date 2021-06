La actriz Elvira Monsell denuncia que no le dan trabajo por no tener seguidores

En su cuenta de Instagram, la actriz Elvira Monsell compartió un video donde denunció que no le han dado trabajo debido a que no cuenta con muchos seguidores en redes sociales.

A través de su columna para ‘El Heraldo de México’, Alex Kaffie retomó el mensaje de Elvira Monsell y lamentó que se encuentre desempleada pese a tener una trayectoria de 46 años.

Elvira Monsell es una actriz que incursionó en la televisión y el doblaje de voz. Ha trabajado en varias telenovelas donde se ha destacado por su papel de villana en ‘La indomable’ y ‘Amor en silencio’.

Sin embargo se ha mantenido alejada de la televisión, por lo que usuarios la han cuestionado sobre por qué ya no aparece en las novelas.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Elvira Monsell denunció que ya no le ofrecen trabajo ya que no cuenta muchos seguidores en sus redes sociales.

“Pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas. No importa si eres actor o no; no importa si tienes estudios o no; no importa si hay una trayectoria o no; lo importante es cuántos seguidores tengas”

Elvira Monsell